Fernando Alonso po raz kolejny stał się przyczyną kontrowersji między zespołami Formuły 1. Tym razem pośród uczestników mistrzostw nie ma zgody, co do dopuszczenia Hiszpana do testów, które odbędą się za nieco ponad tydzień w Abu Zabi.

Zakłada się, że grudniowe testy po zakończeniu sezonu są wyłącznie przeznaczone dla młodych zawodników oraz takich, którzy nawet jeśli już startowali w F1, na koncie mają nie więcej niż udział w dwóch grand prix. Teraz FIA dopuściła do tych jazd również doświadczonych kierowców, ale wyłącznie tych, którzy nie rywalizowali w bieżącym sezonie.

Renault skorzystało na tym najbardziej. Wsadzą Alonso do samochodu w aktualnej specyfikacji, w ramach przygotowań do jego powrotu do królowej sportów motorowych, w sezonie 2021.

Z postępowania FIA szczególnie niezadowolone jest Racing Point, głównie w kontekście zgody udzielonej ekipie Renault.

- Muszę zrozumieć te przepisy - powiedział szef Racing Point, Otmar Szafnauer. - Byłem zaskoczony, widząc, że Fernando został dopuszczony do testów, więc musimy przedyskutować to z FIA. Uważam bowiem, że wytyczne są dość jasne, to egzamin dla młodego zawodnika, a dwukrotny mistrz świata po czterdziestce nie jest młodym kierowcą.

Do tematu odniósł się Cyril Abiteboul: - FIA ma prawo zezwolić na udział w testach, gdy uzna to za słuszne. Jeśli Otmar chce kłócić się z FIA, to śmiało. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jego kierowcy prowadzą nielegalny samochód. Będzie w tym wszystkim pewna ironia, jeśli zdecyduje się nadać tej sprawie jakiś ruch.

Podkreślił, że podczas jazd w Abu Zabi nie można sprawdzać, żadnych nowych części szykowanych na kolejny sezon. Dlatego obecność Alonso nie da Renault żadnej poważnej przewagi. Do tego federacja miała przychylić się prośbom francuskiej ekipy, ze względu na ich zaangażowanie w licznych juniorskich seriach.

- Głównym celem jest praca nad formą Fernando. Nie zapominajmy, że przyszłoroczne testy przedsezonowe potrwają tylko trzy dni zamiast sześciu w tym roku, a jeden samochód będzie musiał zostać podzielony między dwóch kierowców. Do tego, jeśli mówimy o juniorach, robimy dla nich więcej niż wystarczająco, od wspierania Formuły Renault po testy w samochodach F1 - dodał.

Na torze Yas Marina w drugim z bolidów francuskiej ekipy zasiądzie Guanyu Zhou.

Wcześniejsze testy Carlosa Sainza w Ferrari?

Carlos Sainz, zawodnik McLarena, od sezonu 2021 będzie reprezentował Ferrari. Włoska ekipa stara się, aby dołączył do nich już podczas testów po Grand Prix Abu Zabi. Jednak nie ma na to szans. Natomiast McLaren, który nie ma w swoich szeregach żadnego juniora oraz ze względu na wydatki, nie weźmie udziału w tej sesji na Yas Marina.

- Przepisy są jasne - powiedział szef McLarena, Andreas Seidl. - Nie widzę opcji, aby Carlos wsiadł do ich samochodu. Dla nas jest oczywiste, że w oparciu o obowiązujące regulaminy nie możemy wziąć udziału w tych jazdach z aktualnie startującym kierowcą. Dlatego już w kwietniu podjęliśmy decyzję, że nie przystąpimy do tych testów. Nic się w tej kwestii nie zmieniło.

Od sezonu 2021 miejsce Carlos Sainza w McLarenie zajmie Daniel Ricciardo.