Powraca pomysł sobotnich sprintów

Pomysł wyścigów kwalifikacyjnych o odwróconej (względem aktualnej tabeli kierowców) kolejności startowej pojawił się w ubiegłym roku. Idea miała urozmaicić rywalizację, zwłaszcza podczas drugich weekendów rozgrywanych na tym samym torze.

Propozycja wymagała jednomyślności i przepadła przez sprzeciw Mercedesa. W drugiej części sezonu Ross Brawn - odpowiadający za sportową część F1 - przekonywał, że pomysł może wrócić. Przepisy regulujące strukturę organizacyjną F1 zmieniły się i do przeforsowania niektórych zmian nie potrzeba już jednomyślności. Jednak wtedy do wetującego Mercedesa dołączyły inne ekipy i szanse na powodzenie były niewielkie.

Podczas czwartkowej rozmowy z wybranymi mediami, w tym z Motorsport.com, Domenicali przyznał, że odwracanie kolejności startowej zostało ostatecznie odrzucone.

- Jeśli chodzi o odwracanie kolejności, to koniec - powiedział Domenicali. - Mogę was o tym zapewnić. Nowe pomysły - atrakcyjne i interesujące - są ważne, ale nie możemy tracić tradycyjnego podejścia do wyścigów.

- Wydaje mi się, że sparzyliśmy się nieco, zmieniając kwalifikacje „co dwa dni”. Musimy tego unikać i sądzę, iż obecny format jest stabilny.

Domenicali zdradził jednocześnie, że Formuła 1 rozważa wypróbowanie sobotnich sprintów w sezonie 2021.

- Przyglądamy się i sprawdzamy, jakie mogłoby być podejście do sobotniego wyścigu sprinterskiego. Zastanawiamy się czy można to przetestować już w tym roku. W odpowiednim miejscu toczą się na ten temat dyskusje z zespołami i wydaje mi się, że ta jedna konkretna rzecz mogłaby być interesująca.

Sezon F1 2021 ruszy w ostatni weekend marca w Bahrajnie.