Kierowca McLarena zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji mistrzostw przed Grand Prix Belgii, które odbędzie się w ten weekend, po zakończeniu przerwy wakacyjnej w Formule 1.

Norris już pobił swoją sumę punktów z zeszłego roku i ma trzy podia na koncie, zaledwie z jednym finiszem poza pierwszą piątką, który miał miejsce w Grand Prix Hiszpanii w maju.

Brytyjczyk stracił szansę na powiększenie swojego dorobku punktowego na Węgrzech po tym, jak został uderzony przez Valtteriego Bottasa w zakręcie numer jeden, tuż po starcie, co zmusiło go do wczesnego wycofania się z wyścigu.

Nie ukrywa, że potrzebował kilku godzin, aby poradzić sobie mentalnie z wypadkiem na Hungaroringu, ale to część zdobywania doświadczenia w królowej sportów motorowych, aby jak najszybciej zostawiać za sobą tego typu incydenty.

- Jedną z rzeczy, których nauczyłem się w Formule 1, jest to, że niewiele możesz zrobić podczas incydentu, który nie jest zawiniony przez ciebie - powiedział Norris. - To było frustrujące, ponieważ wielu zawodników, których chcieliśmy pokonać, zdobyło punkty. Przed tym zdarzeniem podążałem na trzecim lub czwartym miejscu i mogliśmy spisać się bardzo dobrze. W każdym razie pierwszą połowę sezonu miałem prawie perfekcyjną.

- Nie ma co, czas iść dalej naprzód, nic nie mogłem zrobić w tej sytuacji już tego nie zmienię. Wykonałem swoją pracę, miałem dobrą sesję kwalifikacyjną i zaliczyłem niezły start, a dalej sprawy już nie poszły po naszej myśli. Potem za to mieliśmy testy, spędziłem miłe wakacje i jesteśmy gotowi do walki w ten weekend - kontynuował.

McLaren toczy zaciętą rywalizację z Ferrari o trzecie miejsce w mistrzostwach konstruktorów. Zespoły w klasyfikacji remisują ze sobą przed weekendem w Spa, po tym jak ekipa z Woking nie punktowała na Węgrzech

Norris podkreśla, że owszem McLaren był w stanie wykorzystać problemy lub błędy Mercedesa i Red Bull Racing, ale w drugiej połowie sezonu będzie rosła na nich presja ze strony dalszych zespołów.

- Mieliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę sezonu - dodał. - Czasami sięgaliśmy po większą zdobycz punktową wykorzystując błędy Red Bulla i Mercedesa. Jednak za nami są takie ekipy jak Ferrari, AlphaTauri oraz Alpine. W zeszłym sezonie byli bardzo szybcy, więc mogą stanowić zagrożenie.

W odniesieniu do Grand Prix Belgii przekazał: - Warunki pogodowe mogą odegrać dużą rolę w tym wyścigu. Mam nadzieję, że tak się stanie. Liczę na deszcz, który sprawi, że rywalizacja stanie się bardziej ekscytująca. Najważniejsze jednak będą dobre punkty i odzyskanie tempa.

