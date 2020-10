Red Bull dbał o swoje interesy

Ostatecznie wszystkie zespoły zgodziły się na nowe warunki już w pierwszym terminie. Wcześniej pojawiały się jednak sugestie, iż Wolff chciałby opóźnić cały proces, nie zgadzając się z niektórymi propozycjami zawartymi w Porozumieniu. Austriak skrytykował nawet przedstawicieli zespołów, którzy sporo wcześniej publicznie ogłaszali zadowolenie z wypracowanych warunków i gotowość do podpisu.

- Nie obchodzi nas, czego chciał Toto - powiedział Marko w rozmowie z motorsport-total. - Posiadając dwa zespoły i tor wyścigowy, mamy własne interesy i widzieliśmy, iż są właściwie chronione.

- To co było dla nas ważne, zawarte jest w Porozumieniu Concorde.

Marko przyznał, że niezwykle istotne dla Red Bulla były detale związane z obowiązywaniem umowy, z tego względu, iż Honda - dostawca silników dla obu ekip austriackiego koncernu - zobowiązała się obecnie do pozostania w F1 jedynie do końca 2021 roku. Ponadto 77-latek ujawnił, że kiedy podczas weekendu w Barcelonie Wolff upublicznił swoje obawy, Red Bull miał już zawartą umowę z Liberty Media.

- Dlatego w ogóle się do tego nie przyłączaliśmy. To i tak nie działa. Jest zbyt wielu zainteresowanych. Próbowano tego wiele razy i nigdy nie przyniosło efektu.

Doradca Red Bulla przyznał także, że koncern posiada dobre relacje z Liberty Media - właścicielem F1 - i dzięki temu podpisano nową umowę dla toru w Spielbergu oraz uzyskano prawa nadawcze dla telewizji Servus. Ponadto Marko cieszy zmiana struktury zarządzającej, uniemożliwiająca zablokowanie zmian przez jeden zespół.

- O niektórych rzeczach zadecyduje większość, a nie jednomyślność. Na przykład tylko Mercedes był przeciwny temu, abyśmy odwrócili kolejność startową w Austrii.

Marko nie przeszkadza również fakt, iż Ferrari nadal dostaje najwięcej pieniędzy: - Ferrari to Ferrari. Jeśli spytasz małego chłopca co to jest samochód wyścigowy, odpowie ci Ferrari. Trzeba to zaakceptować - zakończył Helmut Marko.