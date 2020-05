Ricciardo zdolny do wygrywania

Tydzień upłynął pod znakiem transferów. Ferrari i Vettel ogłosili koniec współpracy. Carlos Sainz zastąpi Niemca w Maranello, a lukę po Hiszpanie wypełni w McLarenie Daniel Ricciardo.

Ricciardo przez długi czas związany był z koncernem Red Bull. Przed rozpoczęciem rywalizacji w 2019 roku związał się dwuletnim kontraktem z Renault. Pierwszy wspólny sezon nie był udany i Australijczyk ani razu nie stanął na podium, plasując się na dziewiątej pozycji w końcowej punktacji.

Brown wierzy, że Ricciardo wciąż posiada talent, umożliwiający walkę nawet o mistrzostwo.

- Staraliśmy się o Daniela już kilka lat temu i sądzę, że niewiele brakowało - powiedział Brown w rozmowie ze Sky F1. - Od pewnego czasu byliśmy jego zwolennikami. Poszedł do Renault, a my sprawdziliśmy Lando [Norrisa] i Carlosa, którzy wykonali fantastyczną pracę.

- Będziemy tęsknić za Carlosem, jednak mamy teraz w swoim samochodzie zwycięzcę siedmiu grand prix, więc ekscytacja jest duża. Wydaje mi się, że kombinacja Daniela i Lando będzie najbardziej fascynującym duetem w 2021 roku.

- Myślę, że we właściwym samochodzie Daniel jest w stanie natychmiast wygrać tytuł. Posiada również istotną wartość marketingową, jest ekscytującym kierowcą. On i Lando będą ulubieńcami kibiców, zarówno na torze, jak i poza nim.

Brytyjczyk podkreśla jednocześnie, że dołączenie do zespołu Ricciardo to kolejny krok w drodze do kompletnej odbudowy.

- Nadal jesteśmy, nazwijmy to, w procesie odbudowy, a miniony rok był dużym krokiem naprzód. W takiej sytuacji trzeba mieć wszystko co najlepsze i znajdujące się w naszym zasięgu.

- Zrestrukturyzowaliśmy całą kadrę kierowniczą. Zajęło to trochę czasu, ale wszystko jest już na miejscu. Andreas ma naprawdę porządny zespół wyścigowy, więc oczywiste, że chcesz posiadać również dwóch wspaniałych kierowców. Teraz tak jest, a zwycięzca siedmiu grand prix jest punktem odniesienia. Dzięki temu również Lando ma szansę na jeszcze lepsze występy i poprawę swoich umiejętności - zakończył Zak Brown.