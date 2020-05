Zak Brown, dyrektor generalny McLaren Racing, który utrzymuje bliskie stosunki z Fernando Alonso, zniechęcił Hiszpana do powrotu do Formuły 1.

W ostatnich dniach, po „huraganie”, który sprowadził Carlosa Sainza do Ferrari i Daniela Ricciardo do McLarena, plotki skupiły się na wolnym miejscu w Renault na sezon 2021. Przypisywany jest do niego Fernando Alonso. Zak Brown jednak nie uważa tego za dobrą opcję.

- Rozmawiałem z nim pewnego dnia, węszyłem wokół i myślę, że jest niezdecydowany - powiedział Zak Brown dla Sky Sports. - Gdybym prowadził Renault, jasne jest, że chciałbym wsadzić go do samochodu. To wspaniałe nazwisko. Wygrał z nimi dwa mistrzostwa, mają świetną wspólną historię. Z perspektywy Renault uważam, że to dość oczywiste, kogo zatrudnić.

Pozostaje natomiast wielkim pytaniem, czy Alonso chce jeździć bolidem, którym nie da się wygrywać wyścigów.

Brown dodał: - Jeśli Fernando chce wziąć udział w 22 wyścigach, w samochodzie, który wydaje się, że nie jest w stanie wygrywać...

- Sądzę, że biorąc pod uwagę rangę Fernando, to co by go skłoniło do wskoczenia na to miejsce, to myślenie, że znów może stanąć na najwyższym stopniu podium - powiedział Brown.

- Są w podobnej podróży co my, chcąc wrócić do czołówki - odniósł się do Renault. - Myślę, że dostaną się tam, są bowiem wspaniałym zespołem, z dobrymi zasobami. Już byli tam wcześniej. Nie wiem jednak, czy Fernando ma apetyt na taką trzyletnią podróż. Wolałby chyba zasiąść w samochodzie, w którym od razu wygra w sezonie 2021.

Hiszpański dziennik AS twierdzi, że Alonso jeszcze nie postanowił, czy chce podjąć wyzwanie z Renault, czy całkowicie zamknąć się na Formułę 1. Spekulacje mogą potrwać jeszcze kilka miesięcy. Uważa się, że Fernando dopiero po Indianapolis 500 podejmie ostateczną decyzję co dalej.