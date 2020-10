Honda, obecny dostawca silników dla dwóch zespołów Red Bulla, zapowiedziała wycofanie z Formuły 1 po sezonie 2021. Oznacza to, że ekipy austriackiego koncernu muszą na rok 2022 i kolejne lata znaleźć inne rozwiązanie. Choć ze względów regulaminowych nie grozi im brak jednostek napędowych, preferowaną przez Red Bulla opcją jest kontynuacja prac z silnikami Hondy na własną rękę.

Jednak biorąc pod uwagę koszty przedsięwzięcia, Red Bull nalega, aby rozwój jednostek napędowych został zamrożony po sezonie 2021. W przeciwnym wypadku potentat na rynku napojów energetycznych może wycofać się z Formuły 1. Jean Todt odebrał to jako szantaż:

- Szanuję wszystkie opinie, ale nigdy nie pozwolę sobie na szantaż. Koncerny naftowe też tak straszyły - mówił Todt w rozmowie z Auto Motor und Sport.

Po tych słowach głos ponowie zabrał Helmut Marko.

- To nie jest szantaż, to po prostu fakt - odniósł się do zapowiedzi ewentualnego wycofania. - Jeśli rozwój nie zostanie wstrzymany, nie będziemy mogli kontynuować projektu Hondy. Przy tak złożonych silnikach, bez centrum technologicznego jakie jest w Sakurze, prace są niemożliwe. A koszty ogromne.

Marko dodał, że Red Bull niechętnie spogląda na opcję ponownego zostania zespołem klienckim. Mercedes już zapowiedział, że nie zapewni największym rywalom silników.

- Najpierw musielibyśmy dojść do porozumienia z Renault lub Ferrari, co może i brzmi prosto, ale takie nie jest. Można sobie wyobrazić co by się działo, gdybyśmy pokonali ekipę fabryczną z silnikiem Ferrari. W Renault jest z kolei przekonanie, że w 2022 roku pokonają wszystkich ze swoją nową jednostką i panem Alonso.

- Przepisy wymagają równego traktowania [dostawcy i klienta], ale są sposoby na tworzenie różnic. Jeśli nie uzyskamy zgody, wycofanie jest naszą opcją. Wskazujemy jak wygląda rzeczywistość - wyjaśnił Helmut Marko.