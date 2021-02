Schumacher od tego roku reprezentuje Haas F1 Team. Jego kolegą z ekipy jest Nikita Mazepin.

- Ze względu na sytuację z pandemią koronawirusa, niewiele mogłem zrobić poza treningiem - powiedział Niemiec.

- Moje przygotowania fizyczne przebiegają bardzo dobrze i pod tym kątem czuję się gotowy - kontynuował w rozmowie udzielonej dla Sky Deutschland.

- Niestety nie byłem w stanie pojechać do Wielkiej Brytanii [red. gdzie znajduje się baza Haas F1], aby spotkać się z zespołem, co w normalnym roku zrobiłbym już kilka razy - odniósł się do obecnych obostrzeń w podróżowaniu.

Oficjalne testy przedsezonowe ograniczone są do trzech dni. Do tego Schumacher nie miał okazji do zaliczenia zbyt wielu sesji w symulatorze. Jako członek Akademii Kierowców Ferrari pojeździł za to dwuletnim bolidem włoskiej ekipy.

- Ciężko jest z dostaniem się również do Włoch - dodał. - Oczywiście o wiele łatwiej jest pojechać tam niż do Wielkiej Brytanii. Możemy trochę potestować [red. w Maranello] w symulatorze, ale głównie korzystają z niego kierowcy Ferrari.

Jeśli chodzi o cele w pierwszym roku w Formule 1, stwierdził: - Chcę zobaczyć znaczną poprawę od początku do końca sezonu.