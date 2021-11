Max Verstappen zajął drugie miejsce podczas kwalifikacji przed Grand Prix Kataru. Kierowca Red Bulla zakończył rywalizację ze stratą ponad 0.4 sekundy do siedmiokrotnego mistrza świata, Lewisa Hamiltona. 24-latek przyznał, że brakowało mu tempa w szczególności podczas Q3.

- Myślę, że nie byłem w stanie nic więcej zrobić. Po prostu brakuje nam tempa, co widać choćby po tym, że Checo nie zakwalifikował się do Q3. To tylko pokazuje, że musimy walczyć bardziej niż zwykle. Niemniej jednak jestem drugi i cały czas, mamy szansę na zwycięstwo.

Niewykluczone, że w trakcie ostatniego okrążenia Holendrowi w uzyskaniu dobrego czasu przeszkodził Pierre Gasly, który złapał kapcia. Pretendent do tytułu został zapytany, czy temperatura ogumienia będzie miała decydujący wpływ na rezultat końcowy wyścigu.

- Trudno powiedzieć, ponieważ nigdy wcześniej tutaj się nie ścigaliśmy. Na chwilę obecną liczy się dla nas dobry start, później zajmiemy się resztą. Musimy jeszcze przeanalizować dzisiejsze kwalifikacje, potem przyjdzie czas na wyścig - zakończył.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images