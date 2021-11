Max Verstappen jesienią 2014 roku wystąpił w treningu przed Grand Prix Japonii, zaliczając debiut w wyścigowym weekendzie Formuły 1. Od sezonu 2015 na stałe wszedł do stawki, a rok później zmienił Toro Rosso na Red Bull Racing, którego barw broni do dzisiaj.

Obecny kontrakt wiąże Verstappena z Red Bullem do końca sezonu 2023. Umowa opatrzona jest klauzulami związanymi z osiągami samochodu i możliwością walki o czołowe lokaty. Jos uważa jednak, że są spore szanse na to, że Max mógłby do końca kariery jeździć w ekipie producenta napojów energetycznych.

- Wiemy, co nasz łączy - powiedział Jos Verstappen na łamach Formule1. - Red Bull chce być całkowicie niezależny i to piękna rzecz. Wiedzą też, jak dobry jest Max. W Mercedesie jeszcze nie zdają sobie z tego sprawy.

- Byłoby fajnie, gdybyśmy tutaj rozpoczęli, odnosili sukcesy i zakończyli przygodę. Czemu nie? Wystarczy, aby Max miał samochód mogący wygrywać. Wszystko między nami zagrało i dobrze się bawimy.

Jos Verstappen zauważa również, że gdyby nie Max, Lewis Hamilton nie musiałby już walczyć o swój ósmy tytuł mistrzowski.

- Gdyby nie Max, Lewis już dawno byłby mistrzem. Powiedzmy sobie szczerze - Max wyciąga wiele z samochodu i to czyni go tak spektakularnym. I to właśnie kibice chcą oglądać.

Na pięć wyścigów do końca sezonu, przewaga Verstappena nad Hamiltonem wynosi dwanaście punktów.