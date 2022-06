Przed Grand Prix Kanady, które odbędzie się w ten weekend, FIA wydała dyrektywę techniczną, w której stwierdza, że będzie próbować ograniczyć zjawisko podskakiwania, które dotknęło wiele zespołów po wprowadzeniu nowych przepisów na sezon 2022.

W Montrealu odbędzie się gromadzenie danych, które pozwoli ocenić, jak bardzo samochody mogą podskakiwać, zanim zostaną ustalone maksymalne granice dla tych ruchów. To może zmusić niektóre zespoły do podniesienia swoich bolidów kosztem osiągów.

Interwencja nastąpiła po tym, jak kierowcy zgłosili obawy dotyczące bezpieczeństwa w Baku, gdy zmagali się z podskakiwaniem z dużą prędkością na wyboistym torze ulicznym, co u wielu zawodników powodowało duży ból.

Podczas gdy Mercedes był jednym z najgorszych zespołów pod względem dobijania na prostej, Red Bull dobrze poradził sobie z tym problemem. Szef zespołu, Christian Horner, powiedział w Baku, że uważa, że ​​zmiana zasad przez FIA w środku sezonu byłaby niesprawiedliwa i potencjalnie wpłynęłaby na zespoły, które nie były sparaliżowane przez ten problem.

Mówiąc o dyrektywie technicznej FIA, Max Verstappen powiedział, że nie czuje się komfortowo ze zmianami zasad w trakcie sezonu.

- Niezależnie od tego, czy nam to pomoże, zasady zawsze zmieniają się w połowie roku i nie sądzę, aby było to dobre. Oczywiście rozumiem aspekt bezpieczeństwa, ale myślę, że jeśli porozmawia się z inżynierami w padoku, to będą zgodni, że podniesienie bolidu zmniejsza problemy - stwierdził urzędujący Mistrz Świata.

- Myślę, że to nie jest właściwe, że FIA interweniuje teraz, ponieważ sytuacja jest bardzo prosta. Trzeba zwiększyć prześwit i problem zniknie. Zresztą wydaje mi się, że będzie to trudne do kontrolowania przez sędziów, ale zobaczymy, jak będzie - podsumował kierowca Red Bulla.