Sebastian Vettel przeszedł na emeryturę pod koniec 2022 roku, po dwóch latach pracy w niekonkurencyjnym Astonie Martinie.

Teraz zespół, który w zeszłym roku był siódmy w mistrzostwach konstruktorów, zajmuje drugie miejsce, bezpośrednio za dominującym Red Bullem.

Z Fernando Alonso, po licznych wzmocnieniach po stronie technicznej, tworząc konkurencyjny samochód, Aston Martin jest sensacją w Formule 1. Pojawiły się głosy, że Sebastian Vettel może żałować opuszczenia zespołu.

Na imprezie z okazji rocznicy Bio Bienen Apfel, środowiskowego i społecznego projektu w obronie pszczół, którego Vettel jest ambasadorem, Niemiec rozmawiał z obecnymi tam mediami, które pytały go o Formułę 1.

- Teraz mają więcej talentów niż w poprzednich latach i jestem tego świadomy, ale dobrze sobie radzę w mojej nowej sytuacji i cieszę się z tego etapu [mojego życia] - przyznał Vettel.

Zapytany, czy w 2022 roku podejrzewał, że ​​zespół może zrobić tak duży krok naprzód i czy żałuje przejścia na emeryturę, czterokrotny mistrz świata stwierdził:

- Bardzo trudno jest przewidzieć, co wydarzy się w przyszłym roku. Znam bardzo dobrze drużynę z ostatnich lat i cieszę się, że tak dobrze im idzie. To, że ten sezon miał być lepszy niż poprzedni, było chyba oczywiste, bo poprzedni rok był dość kiepski.

- Oczywiście. Nigdy nie wiesz, co robią inni, ale miało być lepiej. Bez względu na to, co się teraz dzieje, przemyślałem to i podjąłem decyzję, niezależnie od tego, jak sprawy potoczyłyby się w tym roku - dodał Vettel.

Sebastian wypowiedział się także na temat tego, czy myśli, że osiągnąłby teraz to samo, co Alonso. Niemiec zdobył jedno podium w barwach Astona Martina, podczas Grand Prix Azerbejdżanu w 2021 roku.

- Nie, nie myślę, że byłbym w stanie. Tak jak powiedziałem, oczywiście byłoby łatwiej, gdyby samochód był tak dobry wcześniej. Cieszę się z jego [Alonso] formy. Tak naprawdę było wiele lat, w których nie miał dobrego wyniku. Teraz przeżywa drugą młodość i miesiąc miodowy - powiedział Vettel.