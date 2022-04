Vettel, wracający do padoku po absencji spowodowanej zakażeniem koronawirusem, przedwcześnie zakończył piątkowe zajęcia. W Astonie Martinie doszło do usterki w jednostce napędowej. Pojawił się dym, a Niemiec użył gaśnicy wziętej od znajdującego się w pobliżu porządkowego.

Pozostałe samochody zjechały do alei serwisowej. Vettel wsiadł wtedy na skuter, wjechał na tor i „kończąc swoje okrążenie” wrócił do garażu zespołu, przy okazji machając do kibiców. Postępowaniem czterokrotnego mistrza świata zajął się ZSS, zarzucając mu wjazd na tor bez pozwolenia.

Wyjaśniając incydent, Vettel powiedział, że otrzymał zgodę od wspomnianego porządkowego.

- Mieliśmy problem, pojawiło się trochę dymu i straciłem moc - opowiadał Vettel. - Musieliśmy zatrzymać samochód na torze. Zrobiłem wszystko, co mogłem, aby ograniczyć szkody i jak najszybciej zjechać z toru.

- Próbowałem się upewnić, że samochód nie ulegnie dalszym uszkodzeniom. Porządkowy był bardzo pomocny. Miał „Leathermana”. Poprosiłem o klucz imbusowy i zdjęliśmy część nadwozia, bym mógł dostać się pod spód i schłodzić samochód. Było trochę pracy.

- Jak tylko upewniłem się, że samochód się nie zapali, spytałem go: „Czy mogę wrócić [do alei]?” Sesja i tak była już zakończona, ale dopytałem czy ktoś nadjeżdża. Powiedzieli, że wkrótce sesja się skończy. Nagle przyjechał gość ze skuterem i powiedział: „Możesz wskoczyć na tył”.

- Spytałem czy mogę prowadzić, ponieważ wolę, żebym to ja trzymał kierownicę. A on dał mi skuter i powiedział „jedź”. No i pojechałem. Po prostu chciałem potem odzyskać samochód i nie mieć problemów. Nie jestem tutaj po to, aby jeździć skuterem.

Aston Martin nie zdołał usprawnić samochodu i Vettel musiał pauzować podczas drugiego treningu.

Marshals assist Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, after he stops on track during FP1 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images