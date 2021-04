Niemiec zakończył kwalifikacje do Grand Prix Emilii-Romanii w Q2. Został sklasyfikowany na trzynastej pozycji. Natomiast jego kolega zespołowy Lance Stroll awansował do ostatniego segmentu czasówki. Do niedzielnego wyścigu w Imoli będzie ruszał z dziesiątego pola.

Vettel po sobotnich kwalifikacjach wyjaśnił, że wciąż nie czuje się zbyt pewnie za kierownicą AMR21, chociaż są postępy w tym zakresie.

- Jesteśmy w środku stawki, gdzie jest bardzo ciasno. Kilka dziesiątych sekundy robi dużą różnicę - powiedział Vettel. - Wyczucie bolidu jest już trochę lepsze. Dzisiaj byłem bardziej zadowolony z jazdy, ale potrzebuję jeszcze nieco większej pewności. Generalnie jest coraz lepiej.

- Zobaczymy, co będzie jutro. Jeśli spadnie deszcz, może to być dla nas pomocne - dodał.

Czuje, że pojechał nieco gorzej ostatnie okrążenie w Q2 w porównaniu do jego najlepszego kółka na torze w Imoli.

- Nie jestem zbyt cierpliwym gościem, nie chcę czekać - przyznał. - Szczególnie na takim torze, trzeba czuć się pewnie, aby wykorzystać wszystkie dostępne możliwości. Jest już jednak dużo lepiej, chociaż to dopiero drugi wyścig i muszę zachować większy spokój.

Wcześniej nie miał takich problemów przy zmianach zespołów. Teraz jednak ma do czynienia z zupełnie inną filozofią samochodu, w porównaniu do bolidu Ferrari, którym jeździł ostatnio.

- Samochód jest zupełnie inny, niż ten, do którego byłem przyzwyczajony w przeszłości - przekazał. - Jest kilka rzeczy, które dotyczą opon i ustawień bolidu, co ma duże znaczenie. Dlatego zajmuje mi to nieco większej czasu, niż zwykle. Walcząc o te dziesiąte sekundy w środku stawki, od razu widzi się konsekwencje.

