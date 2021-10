Albon, zesłany w tym roku przez Red Bulla na ławkę rezerwowych, wróci w sezonie 2022 do wyścigowego fotela w Formule 1. Ku niezadowoleniu Mercedesa, podopieczny austriackiego koncernu trafi do Williamsa.

Choć umowa zacznie obowiązywać od 1 stycznia, w Grove mają nadzieję, że Albon dołączy do nich niedługo po finale sezonu w Abu Zabi.

- Kontrakt zaczyna się oczywiście w styczniu - powiedział Jost Capito, szef Williamsa. - Myślę, że porozmawiamy z Red Bullem i sprawdzimy, co można zrobić. Spytamy ich czy kończy z nimi pracę od razu po ostatnim wyścigu.

- Spędza dużo czasu na przygotowaniach w symulatorze. Być może skończy po ostatnim wyścigu i mógłby dołączyć do nas.

Urodzony w Londynie, 25-latek zwolniony zostanie ze swoich zobowiązań względem zespołów Red Bulla. Na mocy prywatnego porozumienia zawodnika, na jego kasku pozostanie jednak logo koncernu produkującego napoje energetyczne.

- Od początku powtarzamy, że jest pełnoprawnym kierowcą Williamsa, bez żadnego kontraktu z Red Bullem. Jednak Red Bull Thailand to jego sponsor osobisty, zaangażowany w karierę. Ma prawo do posiadania takiego partnera, ale nie będzie to związek Williams - Red Bull.