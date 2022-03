Wycieczka po fabryce mistrzów świata wśród konstruktorów była oferowana na jednej z charytatywnych aukcji, zorganizowanych przy okazji Autosport Awards.

Horner wziął udział w licytacji i ją wygrał, oferując 4 tysiące funtów brytyjskich. Szef RBR żartował, że chętnie zabrałby na wycieczkę dwadzieścia osób. Jednak nawet jego wizyta jest teraz niepewna.

Wszystko przez regulaminowy kruczek, który zabraniał licytacji osobom zatrudnionym w innym zespole Formuły 1.

Niewykluczone, że dla Hornera zrobiony zostanie wyjątek, ale w tej chwili nie jest to jasne.

- Jeszcze o tym nie rozmawialiśmy - przyznał rzecznik zespołu Mercedesa w rozmowie z The Sun. - Musielibyśmy zrezygnować z warunków, które ustaliliśmy składając ofertę. Zawsze warto przeczytać to, co napisane jest małych druczkiem.

Red Bull Racing odsłonił w środę malowanie swojego RB18. Mercedes dokona prezentacji 18 lutego.

