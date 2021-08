Zbyt dużo polityki w F1

Ekipa z Milton Keynes toczy obecnie zaciętą rywalizację z Mercedesem o mistrzostwo świata.

Jednak oprócz walki na torze, sezon był świadkiem wielu starć poza nim. FIA została zmuszona do wydania dyrektyw technicznych dotyczących elastycznych skrzydeł, ciśnienia w oponach i procedur podczas pit stopów.

Wszystkie te interwencje wydają się być wymierzone w Red Bulla, choć jak dotąd żadna z nich nie wpłynęła w zauważalny sposób na jego wyniki.

Newey, który jest częścią Red Bulla od 2006 roku i brał udział we wszystkich jego mistrzowskich sukcesach, mówi, że poziom zakulisowych przepychanek jest większy niż kiedykolwiek wcześniej.

- W wielu aspektach jest to komplement dla zespołu, że znaleźliśmy się pod taką obserwacją ze strony innych - powiedział Newey. - Już tego doświadczaliśmy, ale nie pamiętam, aby kiedykolwiek wcześniej był taki poziom zakulisowego politykowania i lobbowania przeciwko naszemu samochodowi.

- Być może, jeśli spojrzeć wstecz, kiedy badaliśmy elastyczność elementów aerodynamicznych w 2010 i 2011 roku, byliśmy pod stałą obserwacją i dostosowywaliśmy się do każdej zmiany przepisów. Byliśmy już w takiej sytuacji wcześniej, podczas walki z Ferrari. Wtedy też było kilka kłótni o elastyczność nadwozia.

- Nigdy nie lubiłem wojen. Natomiast trzeba patrzeć na każdy możliwy aspekt, aby poprawić swoją konkurencyjność. Taka jest natura F1, ale częstotliwość i intensywność przepychanek w tym roku jest dość wymowna - podkreślił.

Zastanawiając się nad sagą elastycznych tylnych skrzydeł, tematem, który pojawił się podczas Grand Prix Hiszpanii, Newey powiedział, że największą problemem nie był spadek osiągów, a bardziej koszty związane z koniecznością usztywnienia tych elementów.

- Jeśli weźmiemy pod uwagę problem z elastycznym tylnym skrzydłem, to z pewnością nie byliśmy jedynym zespołem, którego to dotyczyło - przekazał. - Kiedy Mercedes zaczął o tym głośno mówić, nie przejmował się tym, co robi Alfa. Martwili się tylko o to, czy my odnosimy korzyści, a tak naprawdę nie mieliśmy z tego takiego pożytku. Natomiast zmiana tej części wiązała się głównie z kosztami, co oczywiście było bolesne.

- Jest to jednak wspaniałe świadectwo ducha naszego zespołu, że potrafimy reagować na zmiany. Był to również wspaniały przykład, że radzimy sobie z przeciwnościami losu i nadal rywalizujemy na tym samym poziomie - zakończył.

