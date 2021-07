Zmiany silnikowe w Formule 1

W miniony weekend w Austrii odbyło się spotkanie obecnych producentów - Mercedesa, Ferrari, Renault i Red Bull Powertrains, ale również tych zainteresowanych królową sportów motorowych - Audi i Porsche, podczas którego omawiano, jak mają wyglądać przyszłe przepisy silnikowe F1.

Choć na sformułowanie szczegółów trzeba będzie poczekać wiele miesięcy, szef zespołu Mercedesa - Toto Wolff twierdzi, że F1 postępuje słusznie, trzymając się hybrydowych jednostek napędowych z turbodoładowaniem, które będą zasilane w pełni ekologicznym paliwem.

- Dyskusja dotyczyła „co zrobimy w przyszłości pod względem silnika”, ponieważ chcemy ograniczyć koszty, ale nie zamierzamy wymyślać koła na nowo - powiedział Wolff.

- Chcemy dysponować silnikiem który jest odpowiedni dla okresu od 2025 do 2030 roku. Nie możemy być starymi benzynowymi maniakami z głośnymi jednostkami, gdy wszyscy oczekują od nas, że będziemy korzystali z technologii elektrycznej.

- Tak więc silniki nadal będą zasilane paliwem. Zostajemy przy obecnym formacie V6, ale komponent elektryczny będzie masowo wzrastał - poinformował.

Obecne jednostki napędowe F1 posiadają zarówno MGU-K, jak i MGU-H, ale pojawiły się sugestie, że sport może porzucić MGU-H ze względu na jego koszt i złożoność. Zamiast tego MGU-K będzie prawdopodobnie znacznie potężniejszy, z większymi bateriami do przechowywania większej ilości energii.

Jednym z głównych elementów nowej generacji silników hybrydowych będzie zasilanie paliwami odnawialnymi, co zdaniem producentów samochodów będzie niezwykle ważne, bowiem jeszcze przez wiele lat samochody będą korzystać z silników spalinowych.

- Dlaczego pozostajemy przy silniku spalinowym, ponieważ wierzymy, że paliwo będzie nam towarzyszyć przez długi czas - przekazał Wolff. - W Europie możemy mieć ambitne cele posiadania mobilności elektrycznej jako części naszego codziennego życia do 2030 roku i widzę w Mercedesie, jak ambitne są to cele, ale w pozostałej części świata będą miliony pojazdów, które nadal będą napędzane paliwem.

- W przypadku samych samochodów Mercedesa spodziewamy się, że będziemy mieli na świecie kilka milionów pojazdów, które nadal będą napędzane paliwami. Zatem to, co możemy wnieść do naszych innowacji, to pomóc w opracowywaniu zrównoważonych paliw: czy to biopaliw, czy paliw syntetycznych.

- Do 2025 roku nasze samochody będą napędzane w 100% zrównoważonymi paliwami i w ten sposób przyczynimy się do zmniejszenia światowych emisji CO2 - podkreślił.

Przejście na w pełni energię elektryczną zostało wykluczone z powodu umowy na wyłączność między FIA i Formułą E, a koncepcja energii wodorowej również została odrzucona.