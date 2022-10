Druga połowa sezonu to tradycyjnie czas rozstrzygnięć w większości serii juniorskich. Włoska F4 swój ostatni rozdział w sezonie 2022 napisze na Mugello Circuit. Położony w Toskanii obiekt kojarzy się przede wszystkim z szybkimi zakrętami i bardzo płynną nitką, co sprawia, że jest uwielbiany przez kierowców.

Kacper Sztuka przystąpi do rywalizacji w bojowym nastroju. Walka o czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej wciąż trwa, a po poprzednich wyścigach Cieszynianin ma dużą chęć rewanżu. Tempo w poprzedniej rundzie na Monzie było znakomite, jednak awaria w ostatnim wyścigu nie pozwaliła pokazać pełni możliwości.

- Ostatni wyścig zawsze jest wyjątkowy - powiedział Kacper Sztuka. - W tym sezonie razem z zespołem stawaliśmy na podium oraz wygrywaliśmy wyścigi, przez co na pewno pożegnanie będzie smutne. Jednak zanim to nastąpi mamy przed sobą jeszcze pracę do wykonania. Na Mugello jeździłem już w 2020 roku i od początku polubiłem ten tor. W zeszłym tygodniu byłem tam na testach, które poszły naprawdę pozytywnie. Dysponujemy bardzo dobrym tempem wyścigowym i auto prowadzi się naprawdę dobrze.

- Aktualnie jestem na 6. miejscu w klasyfikacji generalnej z taką samą ilością punktów jak piąty kierowca oraz niewielką stratą do czwartego. Dlatego w ten weekend dam z siebie jak zawsze 100% i postaram się powalczyć o najlepsze możliwe miejsce na koniec sezonu. Nie byłoby to możliwe bez moich sponsorów, dlatego dziękuję im bardzo za wsparcie: Tenutado, Drew-Lech, Tork, Zabłocki oraz Dafi. Wszystkich zapraszam do kibicowania w ten weekend - dodał.

Transmisje wyścigów F4 Italian Championship są dostępne na Motorsport.com.

Czytaj również: Wielka szansa przed Ładniakiem

Harmonogram zawodów:

Piątek, 21 października:

10:25 Trening 2

16:35 Kwalifikacje 1

17:00 Kwalifikacje 2

Sobota, 22 października:

12:20 Wyścig 1

Niedziela, 23 października:

9:55 Wyścig 2

16:55 Wyścig 3

informacja prasowa