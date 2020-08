Nowe wyzwanie dla Rallytechnology

Ekipa odnosząca sukcesy w rajdach samochodowych na całym świecie, postanowiła podjąć nowe wyzwanie i jako pionier w polskim sporcie samochodowym, dołączyć do rywalizacji samochodów elektrycznych. Kierowcą zespołowego Forda Fiesty ERX, skonstruowanej przez firmę STARD zostanie Brytyjka Natalie Barratt – zawodniczka przed laty startująca w rajdach samochodowych, mająca na swoim koncie ponad 110 rajdów.

Pomimo spowolnienia spowodowanego pandemią koronawirusa, plany zespołu, aby w ramach Projekt E jak najszybciej uruchomić dwa samochody, pozostają niezmienione.

- Z niecierpliwością czekamy na to, by Natalie Barratt ścigała się naszym Fordem Fiesta ERX w Höljes - powiedział Robert Gabryszewski (szef zespołu Rallytechnology). - Dzięki zapowiedziom o wsparciu cyklu przez dwóch nowych producentów i dołączeniu takich kierowców, jak Ken Block i Mads Ostberg całe przedsięwzięcie rośnie w siłę. Jeśli myśli się poważnie o rozwoju i zaangażowaniu w sport samochodowy przyszłości, to trzeba tutaj być. Cieszymy się, że możemy być częścią tego przełomowego projektu, od pierwszego dnia jego stworzenia. To bardzo mobilizujące i ważne być pionierem i otwierać się na nowe możliwości. Sytuacja z COVID-19 narzuciła wiele zmian nie tylko w kalendarzu, ale także w naszych rajdowych i rallycrossowych planach, ale jesteśmy coraz bliżej nowego wyzwania. Do rozpoczęcia sezonu pozostało już tylko kilka dni i nie możemy się doczekać, aby ścigać się w Szwecji.

- Do Holjes zostały tylko dwa tygodnie. Miałam trochę czasu na testach w Fiesta ERX i samochód sprawował się świetnie - powiedziała Natalie Barratt. - To będzie wielkie wyzwanie i nauka dla mnie, ale jestem osobą, która wyznaje zasadę, że „szklanka jest do połowy pełna” i mam nadzieję, że w środku tej strasznej pandemii ludzie, będą mogli się rozerwać i obserwować naszą walkę. Rywalizacją bez kibiców to nie byłoby to samo. Wszyscy jesteśmy podekscytowani i chcemy pokazać światu, jaka energia drzemie w samochodach elektrycznych i na czym to wszystko polega. Ja ciągle powtarzam, że to oszałamiające i nie mogę się doczekać, aby w końcu dostać się na tor wyścigowy! Niektórzy ludzie nie lubią zmian, ale ja osobiście uwielbiam nowatorskie rozwiązania i jestem szczęśliwa na myśl o nowych sportowych planach.

