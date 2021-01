McLaren zarezerwował miejsce w Formule E

Firma McLaren Applied Ltd dostarcza obecnie baterie do Sparków Gen2 i daje wsparcie techniczne dla teamów na torze. W przyszłym roku rolę dostawcy baterii przejmie Williams Advanced Engineering.

Opcja zapewnia McLarenowi miejsce w stawce, ograniczonej do 12 zespołów. Jeżeli McLaren Racing zamierza wejść do Formuły E jako producent - z własnym układem napędowym - wówczas musi zarejestrować się w FIA do 31 marca. Do tej pory tylko Mahindra dokonała takiej rejestracji na okres Gen3, rozpoczynający się od sezonu 2022-23.