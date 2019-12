Porsche zmierza na otwarcie sezonu Formuły E

Neel Jani (fabryczny kierowca Porsche, nr 18)

Jak się czujesz, gdy myślisz o swoim pierwszym wyścigu Formuły E z Porsche?

Szczerze, nie mogę się go doczekać. To super, że w końcu rozpoczynamy sezon. Ale mamy też świadomość, że wyruszamy w nieznane... chociaż dzięki temu wszystko wydaje się jeszcze bardziej ekscytujące. Jesteśmy dobrze przygotowani, ale krytycznych sytuacji występujących na torze nie da się odwzorować na symulatorze. Startując w naszym pierwszym sezonie Formuły E, będziemy w pełni skoncentrowani.

Co sądzisz o układzie toru wyścigowego w Ad-Dirijja? W tej chwili znasz ten obiekt tylko z symulatora.

Moje pierwsze wrażenie jest zdecydowanie pozytywne. Sekcje podjazdów i zjazdów oraz różnice wysokości między nimi są tu wyraźnie wyodrębnione. Pierwsza część toru wyróżnia się szybkimi zakrętami i płynniejszymi sekcjami, podczas gdy drugi sektor, ze swoimi wolniejszymi, węższymi zakrętami, bardziej przypomina tradycyjny tor Formuły E. Nie ma też prawie żadnych nierówności, co w przypadku ulicznego toru Formuły E rzadko się zdarza. Podsumowując – tor jest wymagający technicznie, bo są tu zakręty praktycznie każdego typu.

André Lotterer (fabryczny kierowca Porsche, nr 36)

Znasz tor wyścigowy w Ad-Dirijja z ostatniego sezonu Formuły E. Jakie możesz wskazać jego szczególne cechy?

Z mojej perspektywy uliczny tor w Ad-Dirijja jest jednym z najtrudniejszych torów w kalendarzu mistrzostw. Jego układ ma wiele kombinacji zakrętów, szczególnie od pierwszego do czternastego – ciągle pokonujesz na zmianę raz lewy, raz prawy łuk. Ten sektor jest naprawdę szybki. Musisz prowadzić samochód bardzo precyzyjnie, nie ma miejsca na jakiekolwiek błędy. Do tego dochodzą różne profile wysokości, które sprawiają, że na tle innych torów Formuły E to obiekt naprawdę wyjątkowy. Jeździ się tam świetnie, dlatego jest to również jeden z moich ulubionych torów.

Jak w ciągu ostatnich tygodni przygotowywałeś się do pierwszego wyścigu?

Próby torowe zakończyły się oficjalnymi testami Formuły E. Następnie przyszła kolej na pracę na symulatorze. Spędziłem też tydzień w górach, żeby poprawić nieco swoją kondycję. Poza tym regularnie dyskutuję z moim inżynierem wyścigowym. Mam więc pełen grafik, na okrągło.

Pascal Zurlinden (dyrektor fabrycznej sekcji Motorsport)

Co należy wziąć pod uwagę w Ad-Dirijja, jeśli chodzi o zarządzania energią?

Podczas otwarcia 6. sezonu Formuły E po raz pierwszy znajdą zastosowanie nowe przepisy. Wcześniej kierowcy mogli oszczędzać dostępną energię, gdy była wywieszona żółta flaga albo w fazie samochodu bezpieczeństwa. Teraz już nie mogą. Z każdą minutą od ich dostępnej energii odejmowana jest jedna kilowatogodzina. Kierowca musi przeprowadzić ten proces za pomocą kombinacji przycisków na kierownicy, pod nadzorem kontroli wyścigu. Dzięki temu zarządzanie energią zyska na znaczeniu. Tor Ad-Dirijja daje trzy możliwości wyprzedzania na prostych, więc kierowcy muszą podzielić energię w taki sposób, aby mogli atakować rywali lub odpierać ataki właśnie na tych odcinkach.

Czego spodziewasz się po debiucie Porsche w Formule E?

Testy Formuły E w Walencji tak nie były naprawdę reprezentatywne dla nadchodzącego sezonu, toteż nie jesteśmy pewni, w którym punkcie jesteśmy. Zasadniczo jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do dwóch pierwszych wyścigów i naturalnie bylibyśmy zachwyceni, gdybyśmy zdobyli punkty wraz z Porsche 99X Electric. Generalnie nasz cel zawsze jest taki sam: wygrywać wyścigi. Wiemy jednak o sile naszych konkurentów – w sumie w 6. sezonie wystartuje 10 producentów i 12 wysoce profesjonalnych zespołów Formuły E. To oczywiste, że mamy do nich duży szacunek, ale nie możemy doczekać się rywalizacji.

Neel Jani, Tag Heuer Porsche, Porsche 99x Electric

