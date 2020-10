Mówią przed Korczyną

SZYMON ŁUKASZCZYK: - Zainaugurowaliśmy sezon z jasnym planem obrony mistrzowskiego tytułu i z identycznym nastawieniem staniemy na linii startu Wyścigu Prządki. Wynik ze Słowacji sprawił, że znów nabraliśmy wiatru w żagle i wszystko wróciło dla nas na właściwe tory. Mamy czterech naprawdę szybkich rywali, ale to jeszcze mocniej motywuje wolę zwycięstwa. Nie będę w ten weekend kalkulował, tylko po prostu dam z siebie wszystko, żeby znów tu wygrać. Wszystko rozstrzygnie się na jednej z najciekawszych i najbardziej widowiskowych tras w Polsce. Wracam na Korczynę z ogromną przyjemnością, ponieważ z tym miejscem wiążą się jedne z najważniejszych momentów w mojej sportowej karierze. Nigdy nie zapomnę owacji, jakie na mecie zgotowali mi kibice. Zrobię wszystko, żeby znów na nie zasłużyć. Życzę nam wszystkim prawdziwego święta sportu Trzymajcie kciuki i do zobaczenia!!

MARCIN WILUSZ: - Nie ma co ukrywać, że tak naprawdę sezon GSMP nie zdążył się jeszcze na dobre rozpędzić, a już w ten weekend przyjdzie nam go zakończyć. Wobec ostatecznego odwołania zawodów w Banovcach Korczyna zamknie GSMP 2020 i nawet jeżeli nie udało się jeszcze przygotować nowej Hondy, to nie możemy odpuścić ostatniej w tym roku szansy, żeby powalczyć na trasie wyścigu górskiego. Prządki to mój domowy wyścig i należy zdecydowanie do moich ulubionych. Tymczasem w oczekiwaniu na start zawodów, każdego, kto chce już poczuć wyścigową atmosferę zapraszamy do krośnieńskiej galerii VIVO, gdzie w towarzystwie samochodów innych zawodników znajduje się również nasz Civic.

WALDEMAR KLUZA: - Wyścig w Korczynie to jeden z najbardziej znaczących dla mnie miejsc, w całej mojej karierze. Wiele razy toczyliśmy tutaj pojedynek do ostatniego metra finałowego niedzielnego podjazdu. W tym sezonie znów czeka na nas ogromne wyzwanie i najważniejsza walka całego polskiego sezonu. Razem z zespołem, mamy za sobą intensywne trzy tygodnie, ale dzięki temu przyjeżdżamy na Wyścig Prządki w pełnej gotowości, walczyć nie tylko o dobry wynik w GSMP, ale i w Mistrzostwach Słowacji. Ciężko wytypować, jak ułoży się ten weekend, bo każdy z nas ma ogromny apetyt na tytuł, ale będziemy atakować do końca. Wszyscy mieliśmy wiele obaw, co do formy i kształtu tego sezonu, ale doczekaliśmy się naprawdę emocjonującego finiszu. Kibice na pewno nie będą zawiedzeni. Wspólnie z ROWE Motor Oil, Stalco, Jania Construction, GT-Bergmann, AutoCzesciValdi.pl, Primo, UMA Fotografia i Buchti.pl Promotion zapraszamy serdecznie do śledzenia rywalizacji w Korczynie. Bądźcie z nami!

KONRAD BIELA: - Wracam na listę zgłoszeń Wyścigu Prządki, pod trzech latach przerwy, a ten weekend będzie dla naszego zespołu bardzo ważny. Za nami intensywne pięć tygodni niezwykle krótkiego sezonu, ale dobrze wykorzystaliśmy ten czas. Celujemy w dwie kolejne wygrane rundy, by sięgnąć po Mistrzostwo Polski, ale start w Korczynie zawsze ma szczególną wartość. Atmosfera sportowego święta, jaka tworzy się na Rynku i charakterystyka trasą, są w tym wyścigu wyjątkowe. Tym bardziej więc cieszę się z okazji, żeby zmierzyć się z Prządkami za kierownicą Lancera. Nigdy dotąd nie jechałem tutaj samochodem z 4WD, a charakter trasy sprzyja takiemu napędowi. Ten sezon układa się tak ciekawie, że będzie to już trzeci weekend, w którym zadebiutujemy Lancerem. Z tej najbliższej szansy, jaką daje mi wsparcie Kotelnicy Białczańskiej, Firmy Budowlanej Hebda, TrackTech, HQ Automotive, BielaPlast, AMS Race & Rally Car Service, 4Turbo, PTT Tech Support Przemysław Pietruszka, Domalik folie samochodowe, Gulf Race Fuels Distribution EU, Gminy Szaflary Serce Podhala, TVP 3 Kraków, Pinscher, Budmaxu, Pralni Białka, Lis Car, 4motorsport.pl, Podhale24.pl, Buchti.pl Promotion oraz firmy STRAMA PALIWA Stacja i Myjnia Samochodowa z Szaflar – jestem szczególnie wdzięczny.

RADOSŁAW CWIĘCZEK: - Od zeszłego tygodnia, kiedy wysłałem zgłoszenie już mocno przebieram nogami i nie mogę doczekać się tego startu. Czas bardzo szybko leci, a ostatni mój start to zeszłoroczna Limanowa. Plan na ten wyścig jest bardzo jasny, musimy maksymalnie dużo popracować przy ustawieniach naszego nowego samochodu. Traktuje ten weekend czysto testowo, ponieważ nie musimy się z nikim i o nic ścigać, a jest wiele punktów, które mamy sprawdzić - zatem czeka nas sporo pracy! Dla mnie priorytetem jest przyszły sezon, gdzie wracamy już na pełny program GSMP i temu podporządkowany jest ten start. Bardzo się cieszę również z tego, ze mamy jasno wytyczoną drogę i cel, w zeszłym roku szukałem różnych opcji na kolejne sezony. Wybór padł na lekkie auto z napędem na jedną oś i teraz wszystko jest w naszych rękach. Korczyna to świetna trasa, jedna z moich ulubionych, zawsze dobrze się na niej czułem wiec myślę, że jeśli będziemy trafiać z drobnymi zmianami to będę miał sporo frajdy z jazdy, choć nie będę jechał w 100% tempem wyścigowym - to za rok! Bardzo dziękuje moim stałym partnerom - firmom CATKOP i FINISH-A, za nieustanne wsparcie i wiarę w nowy projekt! Serdecznie wszystkich zapraszam w okolice Krosna na decydujące rundy GSMP, w wielu klasach jeszcze wszystko otwarte, wiec na pewno zobaczycie piekielnie szybkie przejazdy i kawał dobrego motorsporu - do zobaczenia !

