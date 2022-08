Karol Krupa, lider klasyfikacji generalnej Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski po dziesięciu rozegranych dotychczas rundach, umocnił się na pierwszym miejscu wygrywając także jedenastą rundę GSMP, podczas jubileuszowego, 25. Grand Prix Sopot – Gdynia. To już piąta wygrana Krupy w tym sezonie. Na starcie do sobotnich zawodów stanęło 44 kierowców.

W upalną sobotę trzynastego sierpnia kierowcy mieli do przejechania cztery przejazdy liczącej 3050 m. trasy, rozpoczynającej się w Sopocie i kończącej w Gdyni. Osoby nie znające topografii Trójmiasta dziwią się, że właśnie nad morzem rozgrywać można wyścigi górskie. Tymczasem wiodące na szczyt otaczających Gdynię, Gdańsk i Sopot wzgórz morenowych ulice znakomicie nadają się do rozgrywania tego typu zawodów; raz do roku, w sierpniu, Sopot zmienia się w polskie Monte Carlo.

Na szybkiej fragmentami trasie (prędkości najszybszych aut sięgały 240 km/h) organizatorzy ustawili dwie szykany, spowalniające jazdę. I właśnie jedna z szykan było powodem wydłużenia przerwy pomiędzy dwoma podjazdami treningowymi. Po pierwszym kierowcy zgłosili potrzebę oznakowania dojazdu do szykany znakami stosowanymi w wyścigach górskich przed zakrętami (oznakowanie 150, 100, 50m do szykany), co sprawnie działające służby techniczne Automobilklubu Orskiego, organizatora zawodów wykonały.

Poranny pierwszy podjazd treningowy przeszedł bez szczególnych zdarzeń, w drugim dwa razy przerywano podjazd celem usunięcia z trasy aut, które miały awarię techniczną. Pierwszy podjazd należał do Sebastiana Steca (Ford Fiesta), który osiągając średnią prędkość 124 km/h pojechał szybciej od Krupy o 0,4 sekundy, Trzeci czas miał Jędrzej Szcześniak (Lamborghini Huracan Super Trofeo). W drugim podjeździe Krupa przyspieszył o ponad 3 sekundy, zostawiając za sobą Steca i szybkiego weterana wyścigów górskich, Romana Barana (Mitsubishi Lancer).

W pierwszym podjeździe, na pierwszy zakręcie trasy zawieszenie i obudowę skrzyni biegów swojego Renault Clio zniszczył, podczas kolizji z krawężnikiem, Grzegorz Kluza. Podjazdu nie ukończył, z przyczyn technicznych jeden z liderów GSMP, Szymon Piękoś (Mitsubishi Lancer). Znów najszybciej pojechał Krupa, wyprzedzając Steca i Szcześniaka. Za ich plecami trwała ostra rywalizacja. Kierowców z czasami od piątego do dziesiątego dzieliły zaledwie dwie sekundy. O piąta lokatę walczyli pojawiający się w wyścigach górskich raz do roku Michał Sowa (Ford Fiesta), Bartłomiej Madziara (Porsche 991 GT3 CUP), Paweł Wójtowicz (Porsche 944 CUP), Mariusz Biały (BMW E 30 SS4), Krzysztof Chorąży (Mitsubishi Lancer EVO 4) i Tomasz Myszkier, który rozbił swoją Skodę Fabię na początku sezonu, i na swoim terenie wystartował Fabią pożyczoną na Słowacji.

Drugi podjazd wyścigowy po przejeździe aut klasyfikowanych w GSMP Hist. został wstrzymany z powodu…kobiety, która usiłowała wjechać samochodem na trasę wyścigu od strony mety. Nie chciała uwierzyć, że podczas zawodów jest to raczej niemożliwe i dopiero osada Safety Car zmusiła ją do zaniechania realizacji pomysłu. Podjazd wznowiono, na trasie pojawiły się startujące w przodzie stawki Fiaty 126, których w Sopocie w tym roku było wyjątkowo dużo - pojawili się bowiem zawodnicy nie startujący w innych wyścigach tego sezonu. Uprzedzając fakty odnotować trzeba, że w grupie 12, w której startują „maluchy” rundę wygrał Paweł Kopacz, wyprzedzając nieoglądanego w innych wyścigach Daniela Bachledę i kolejnego weterana - Mariusza Borczyka.

Drugi podjazdy wyścigowy to znów najlepszy czas Krupy, który urwał kolejne 1,5 sekundy w porównaniu ze swoimi poprzednimi przejazdami i wyprzedził Steca i Piękosia, którego serwis zdołał naprawić zepsute auto.

W klasyfikacji generalnej 11 rundy GSMP zwyciężył Karol Krupa, z czasem łącznym 2:48,416, wyprzedzając Sebastiana Steca (2:54,966) i Jędrzeja Szcześniaka (2:59,213). Pierwsza piątkę uzupełnili Roman Baran i Krzysztof Chorąży.

W przerwie po zakończeniu podjazdów treningowych i po uroczystym otwarciu zawodów, na trasie pojawiła się kawalkada zabytkowych Volkswagenów Golfów. To było swoiste podziękowanie dla dyrektora 25 wyścigów w Sopocie, Lecha Orskiego, kiedyś znakomitego kierowcy rajdowego, kojarzonego przez miłośników historii rajdów samochodowych właśnie z VW Golfem. Na trasie pojawiły się także gokarty z odrodzonego w Gdańsku klubu Gepard, szkolącego wyścigową młodzież.

W niedzielę rozegrana zostanie 12 Runda GSMP, pierwszy podjazd treningowy rozpocznie się już o godz. 8:30. Po zakończeniu zawodów, ok.14:30 ceremonia wręczenia nagród; trzech najlepszych kierowców klasyfikacji generalnej wyścigu oraz trzech najlepszych w klasyfikacji narodowej swoje puchary odbierze w muszli koncertowej przy sopockim molo o godzinie 17:30, podczas uroczystego zakończenia Jubileuszowego, 25. Grand Prix Sopot - Gdynia.

