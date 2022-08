Na drugim stopniu podium przy sopockim molo stanął Sebastian Stec (Ford Fiesta), który stracił do zwycięzcy niecałe trzy sekundy. Miejsce trzecie to Jędrzej Szcześniak (Lamborghini Huracan Super Trofeo), któremu zabrakło do Steca zaledwie 1,060 sekundy. Średnie prędkości najszybszych aut wyścigu przekraczały 130 km/h.

Podczas jubileuszowego, 25. Grand Prix Sopot-Gdynia rywalizowali także zawodnicy klasyfikowani w GSMP Historycznych. Zwyciężył Piotr Zaleski (Porsche 911 S.C.) wyprzedzając swojego syna Christiana, jadącego w bliźniaczym samochodzie i czterokrotnego zwycięzcę sopockich wyścigów, Tadeusza Myszkiera.

W Kategorii Narodowej, w 12 rundzie GSMP zwyciężył 16- letni Leon Zardzewiały (Honda Civic), wygrywając z wyścigowym weteranem Januszem Janią (Honda Integra) i jadącym Oplem Astra Marcinem Chmielem.

Podczas pierwszego podjazdu wyścigowego groźnie wyglądający wypadek miał Marcin Wilusz, który rozbił swoją Hondę Civic. Zawodnikowi na szczęście nic się nie stało. Zawody ukończyło 35 kierowców.

Video: Grand Prix Sopot-Gdynia 2022