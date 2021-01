Kubica piąty w LMP2

Czołową czwórkę utworzyli Charles Milesi z Racing Team Nederland, Tristan Nunez z WIN Autosport (+0,466), Nicolas Lapierre z PR1/Mathiasen Motorsports (+0,837) i Rinus van Kalmthout z DragonSpeed USA (+0,889).

Temperatura spadła do 17 stopni. Na początku godzinnej sesji tor był mokry po porannej mżawce, ale wkrótce warunki pozwolily na slicki. Ferdinand Habsburg jako pierwszy wsiadł do Oreki numer 20. Po 1.40,104 Austriak prowadził w generalce. Na 4 okrążeniu Habsburg poprawił się na 1.39,104, co oznaczało trzeci czas w całej stawce, pierwszy w LMP2.

Po 6 okrążeniach samochód przejął Dennis Andersen. Na czele klasy zmieniali się Lapierre (1.39,071), Dalziel (1.38,746) i van Uitert (1.38,596, 1.37,665). W 38 minucie wywieszono czerwoną flagę. Mercedes Kenny'ego Habula wypadł z toru na drugim zakręcie.

Do przerwy Andersen zaliczył 11 okrążeń. Sesję wznowiono na końcowe 13 minut. Robert Kubica wyjechał za wcześnie i został ukarany drive through - podobnie jak Charles Milesi i Austin Dillon.

Od czwartego okrążenia Robert poprawiał się z 1.40,891 na 1.39,976, 1.39,643, 1.39,498 i 1.38,510, co oznaczało awans na P5. Na ostatnim mierzonym okrążeniu Kubica uzyskał 1.39,680.

W DPi najszybszy był Tristan Vautier z JDC-Miller MotorSports. Oliver Jarvis z Mazda Motorsports stracił do Francuza 0,289 sekundy. Trzeci czas należał do Pipo Deraniego z AXR (+0,305).

Colin Braun z CORE autosport dyktował tempo w LMP3. Za Teksańczykiem znaleźli się Jeroen Bleekemolen (+0,131) i Oliver Askew z Riley Motorsports (+0,212).

Nowy w Corvette Racing, Nick Tandy popisał się najlepszym czasem w GT Le Mans. Jordan Taylor ustąpił koledze z zespołu o 0,439 sekundy. Czołową trójkę skompletował Timo Glock z BMW Team RLL (+0,485).

Ferrari Daniela Serry okazało się najszybsze w GT Daytona. Brazylijczyk z AF Corse zostawił za sobą Laurensa Vanthoora w Porsche Pfaff Motorsports i Rolfa Ineichena w Huracánie GRT (+0,310). Belg i Szwajcar uzyskali taki sam czas.

SESJA 3

1. Tristan Vautier/Sébastien Bourdais/Loïc Duval (F) Cadillac DPi-V.R 1.35,710

2. Oliver Jarvis/Jonathan Bomarito/Harry Tincknell (GB/USA/GB) Mazda RT24-P 1.35,999

3. Chase Elliott/Felipe Nasr/Pipo Derani/Mike Conway (USA/BR/BR/GB) Cadillac DPi-V.R 1.36,015

4. Renger van der Zande/Scott Dixon/Marcus Ericsson/Kevin Magnussen (NL/NZ/S/DK) Cadillac DPi-V.R 1.36,127

5. Olivier Pla/AJ Allmendinger/Dane Cameron/Juan Pablo Montoya (F/USA/USA/CO) Acura ARX-05 1.36,217

6. Ricky Taylor/Filipe Albuquerque/Alexander Rossi/Hélio Castroneves (USA/P/USA/BR) Acura ARX-05 1.36,219

7. Jimmie Johnson/Kamui Kobayashi/Simon Pagenaud/Mike Rockenfeller (USA/J/F/D) Cadillac DPi-V.R 1.36,420

8. Giedo van der Garde/Job van Uitert/Charles Milesi/Frits van Eerd (NL/NL/F/NL) Oreca 07-Gibson 1.37,366

9. Steven Thomas/Tristan Nunez/Thomas Merrill/Matt Bell (USA/USA/USA/GB) Oreca 07-Gibson 1.37,832

10. Ben Keating/Mikkel Jensen/Nicolas Lapierre/Scott Huffaker (USA/DK/F/USA) Oreca 07-Gibson 1.38,203

...

12. Robert Kubica/Ferdinand Habsburg/Dennis Andersen/Anders Fjordbach (PL/A/DK/DK) Oreca 07-Gibson 1.38,510 (5. LMP2)