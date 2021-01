Drugi czas Andersena

46-latek z Vejle ustąpił o 1,164 sekundy Benowi Keatingowi z PR1/Mathiasen Motorsports. Trzeci czas należał do Roberto Lacorte z Cetilar Racing (+1,205).

W czasówce LMP2 uczestniczyli "brązowi" kierowcy. Na piątym okrążeniu Andersen uzyskał 1.38,532 i otwierał klasyfikację. Pięć minut przed końcem Ben Keating zszedł do 1.38,161, następnie poprawiając na 1.37,589 i 1.37,386.

Felipe Nasr z AXR wywalczył pole position w DPi. Uczestnik 39 wyścigów F1 wyprzedził o 0,131 s Olivera Jarvisa z Mazda Motorsports. Z drugiego rzędu rozpoczną wyścig kwalifikacyjny Cadillaki JDC Miller MotorSports (Tristan Vautier +0,174) i Chip Ganassi Racing (Kevin Magnussen +0,203).

W LMP3 dopuszczono do kwalifikacji "brązowych" kierowców i "srebrnych" do 30 lat. Najszybszy okazał się Moritz Kranz z Muehlner Motorsports America. Drugi czas nalezał do Ryana Normana z Forty7 Motorsports (+1,239), trzeci do Rasmusa Lindha z Performance Tech Motorsports (+1,292).

Kwalifikacje GTLM / GTD przerwano w 3 minucie czerwoną flagą. Mercedes Daniela Morada zatrzymał się na owalu. Samochód zepchnięto za barierę. Sesja została wznowiona na końcowe 8 minut.

Marco Wittmann i Timo Glock (+0,363) ustrzelili dublet dla BMW Team RLL w GT Le Mans. Kolejne dwa miejsca przypadły kierowcom Corvette - Alexandrowi Simsowi (+0,651) i Jordanowi Taylorowi (+0,749).

Pole position w GT Daytona zdobył Ryan Hardwick, prowadzący Porsche Wright Motorsport. Simon Mann w Ferrari AF Corse stracił 0,264, Madison Snow w Huracánie Paul Miller Racing - 0,351 sekundy. Czasówkę w GTD zaliczyli "srebrni" i "brązowi" kierowcy.

KWALIFIKACJE

1. Chase Elliott/Felipe Nasr/Pipo Derani/Mike Conway (USA/BR/BR/GB) Cadillac DPi-V.R 1.34,311

2. Oliver Jarvis/Jonathan Bomarito/Harry Tincknell (GB/USA/GB) Mazda RT24-P 1.34,442

3. Tristan Vautier/Sébastien Bourdais/Loïc Duval (F) Cadillac DPi-V.R 1.34,485

4. Renger van der Zande/Scott Dixon/Marcus Ericsson/Kevin Magnussen (NL/NZ/S/DK) Cadillac DPi-V.R 1.34,514

5. Ricky Taylor/Filipe Albuquerque/Alexander Rossi/Hélio Castroneves (USA/P/USA/BR) Acura ARX-05 1.34,706

6. Olivier Pla/AJ Allmendinger/Dane Cameron/Juan Pablo Montoya (F/USA/USA/CO) Acura ARX-05 1.34,897

7. Jimmie Johnson/Kamui Kobayashi/Simon Pagenaud/Mike Rockenfeller (USA/J/F/D) Cadillac DPi-V.R 1.35,688

8. Ben Keating/Mikkel Jensen/Nicolas Lapierre/Scott Huffaker (USA/DK/F/USA) Oreca 07-Gibson 1.37,368

9. Robert Kubica/Ferdinand Habsburg/Dennis Andersen/Anders Fjordbach (PL/A/DK/DK) Oreca 07-Gibson 1.38,532 (2. LMP2)

10. Andrea Belicchi/Giorgio Sernagiotto/Roberto Lacorte/Antonio Fuoco (I) Dallara P217-Gibson 1.38,573

Fot. High Class Racing