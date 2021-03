Powrót Cadillaca nr 48

Action Express Racing potwierdził wystawienie drugiego Cadillaca DPi-V.R w Mobil 1 Twelve Hours of Sebring (20 marca), Sahlen's Six Hours of The Glen (27 czerwca) i Motul Petit Le Mans (9 października).

Samochód z numerem 48 ponownie wystąpi w barwach Ally. Wsparcie zapewni Hendrick Motorsports. Do ekipy dołączy crew chief Chad Knaus oraz kilku mechaników z NASCAR.

Po drugim miejscu w Daytonie, zdobytym przy wsparciu Mike'a Rockenfellera, tylko Jimmie Johnson wyrażał chęć startu w pozostałych rundach Endurance Cup. Simon Pagenaud połączy wyścigi IMSA z IndyCar Series. W program zaangażował się również Kamui Kobayashi, kierowca Toyoty w WEC, mistrz świata z 2020 roku.

Johnson, Pagenaud i Felipe Nasr rozpoczynają dzisiaj dwudniowe testy w Sebring. AXR użyje Cadillaca z numerem 31.