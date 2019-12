Carpenter ucina plotki o Hulkenbergu

Rinus VeeKay ma zostać ogłoszony jako pełnoetatowy następca odchodzącego z ekipy ECR [Ed Carpenter Racing] Spencera Pigota. 19-latek zajmie miejsce w Chevrolecie z numerem 21. Z kolei do fotela w samochodzie opatrzonym numerem 20 typowany był Nico Hulkenberg. Tracący miejsce w stawce F1 kierowca, miałby brać udział w rundach rozgrywanych na torach tradycyjnych [nie owalnych] i ulicznych.

Jednak w rozmowie z Motorsport.com Ed Carpenter nie chciał komentować plotek o Rinusie VeeKayu [znanym także jako Rinus van Kalmthout], ale zdradził, że po pierwsze nadal będzie jedynym kierowcą-właścicielem w stawce IndyCar, a po drugie jego zmiennikiem nie będzie Hulkenberg.

- Tak, w przyszłym sezonie będę kontynuował na owalach w samochodzie z numerem 20 - powiedział Carpenter, trzykrotny zdobywca pole position do Indy500. - To niesamowite. Każdego roku ktoś wznieci plotkę lub będzie przewidywać, że przejdę na emeryturę, ale kolejny raz tak się nie dzieje.

- Być może drugi kierowca „Cheviego #20” zostanie ogłoszony przed Świętem Dziękczynienia, choć najprawdopodobniej stanie się to tydzień później. I nie, nie będzie nim Nico Hulkenberg.

- Szczerze mówiąc, te plotki wymknęły się spod kontroli, zwłaszcza, że żaden z nas nic [szczególnego] nie powiedział. Rozmawiałem z Nico kilka razy i był zaintrygowany perspektywą dołączenia do IndyCar, ale sądzę, że to nie był dla niego idealny moment.

- Myślę, że nie przyszedłby tylko po to, aby wypełnić swój czas podczas oczekiwania na sezon 2021 w Formule 1. Wydaje mi się, że przemyślałby to dokładnie i zastanowiłby się czy chce dokonać tej zmiany i zaangażować się na dłużej. Moim zdaniem nie był na to gotowy - zakończył Ed Carpenter.