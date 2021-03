Marquez, choć niedawno zaczął trenować z większym obciążeniem wciąż rehabilitowanej prawej ręki, po konsultacji ze sztabem medycznym postanowił zrezygnować z udziału w Grand Prix Kataru i Grand Prix Doha - dwóch rund rozgrywanych na Losail International Circuit.

Czytaj również: Bez Marqueza na inaugurację

Oczywistym kandydatem do zastąpienia Hiszpana stał się Stefan Bradl. Niemiec, tester Hondy, przejął RC213V w roku ubiegłym. 31-latek zaliczył również przedsezonowe testy w Katarze. Dziś Repsol Honda Team poinformował, że Bradl wystąpi w dwóch wyścigach otwierających sezon. Drugim motocyklem pojedzie Pol Espargaro, nowy nabytek zespołu.

- Przede wszystkim chciałbym podziękować HRC oraz życzyć Markowi szybkiego powrotu do zdrowia - powiedział Bradl. - Zaliczyliśmy udane testy i jeździło mi się całkiem dobrze w pracowitym sezonie 2020. Miejmy nadzieję na kolejny dobry weekend i zebranie cennych informacji dla Hondy.

- Będzie wspaniale ponownie ścigać się w Katarze. Minęło sporo czasu odkąd ostatni raz tam rywalizowałem, ale dwie tury testów pozwoliły mi go sobie przypomnieć. Nie sądzę więc, by była to dla nas jakaś niewygoda. Zaczynajmy sezon!

Pierwsze treningi przed Grand Prix Bahrajnu zaplanowano na piątek.