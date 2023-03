W składzie satelickiej ekipy Hondy doszło do zmiany. Po tym, jak swoje zaangażowanie w MotoGP postanowiło skasować Suzuki nowego pracodawcy musiał szukać Alex Rins. Hiszpan porozumiał się z LCR i podpisał dwuletni kontrakt. Jego zespołowym partnerem będzie Takaaki Nakagami, związany z ekipą od czasu debiutu w królewskiej klasie w 2018 roku.

Od momentu dołączenia Japończyka do składu LCR Honda decyduje się na dwa malowania. Rins otrzyma RC213V w kolorach zbliżonych do ubiegłorocznych, kiedy w zespole jeździł Alex Marquez. Utrzymano mieszankę białego, zielonego, niebieskiego i czerwonego. Do niewielkich zmian doszło także na maszynie Nakagamiego. Dominuje logo Idemitsu - japońskiego koncernu naftowego - a całość ubrana jest w biel, czerwień i czerń.

Sezon MotoGP 2023 ruszy 26 marca od Grand Prix Portugalii.

Galeria - LCR Honda w sezonie 2023:

