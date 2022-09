Po deszczowej sobocie niedziela przywitała zawodników słoneczną pogodą. W prefekturze Tochigi temperatura powietrza osiągnęła 22 stopnie Celsjusza. Nawierzchnia toru Motegi nagrzała się do 38 stopni.

Podczas okrążenia formującego dramat przeżył jeden z kandydatów do tytułu - Aleix Espargaro. Pojawiły się problemy z Aprilią i Hiszpan zjechał do alei po drugi motocykl.

Z pole position ruszał Marc Marquez, ale sześciokrotny mistrz świata królewskiej klasy nie utrzymał prowadzenia. Wystrzelili Brad Binder i Jorge Martin. Nieźle wystartował również Miguel Oliveira.

Martin został liderem, a Binder był drugi. Jack Miller uporał się z Oliveirą, a chwilę później z Marquezem. Na kolejnym kółku już prowadził.

Miller stopniowo powiększał przewagę nad Martinem. Na półmetku składającego się z 24 okrążeń wyścigu wynosiła ona już ponad 3 s. Jeździec z Townsville jak w transie pokonywał kolejne kilometry rywalizacji na Motegi. Zwolnił dopiero w końcówce i metę osiągnął prawie 3,5 s przed rywalami.

Martin zamiast myśleć o pogoni za liderem, musiał oglądać się na nacierającego Bindera. Ten zbliżał się stopniowo do reprezentanta Pramac Racing i odebrał mu drugą pozycję podczas finałowego okrążenia.

Równie zacięty pojedynek toczyli Oliveira z Marquezem. Celem była czwarta pozycja i tę powracający po kontuzji Hiszpan przejął na trzy okrążenia przed końcem. Do walki włączył się także Luca Marini i nawet wyprzedził Oliveirę, ale kontra Portugalczyka była skuteczna.

Maverick Vinales finiszował na siódmym miejscu. Faworyci do tytułu jechali pod koniec dziesiątki. Fabio Quartararo zabrał punkty za ósmą pozycję. Do końca atakował go Francesco Bagnaia, ale przesadził i upadł w połowie finałowego okrążenia. Dziewiąty był Enea Bastianini, a dziesiąty Marco Bezzecchi. Pechowiec z początku - Aleix Espargaro dojechał szesnasty i nie powiększył dorobku punktowego.

W klasyfikacji sezonu przewaga Quartararo [219] nad Bagnaią wzrosła do 18 punktów. Espargaro nadal jest trzeci [194].

WYNIKI: