Podobnie jak podczas sesji kwalifikacyjnej, również i w czasie wyścigu nad Circuito de Jerez nie brakowało słońca. Temperatura powietrza przekroczyła 20 stopni Celsjusza.

Z pole position ruszał Fabio Quartararo. Tradycyjnie na starcie mocne były Ducati. Jack Miller znalazł się na czele. Quartararo spadł na czwartą pozycję. Drugą obronił Franco Morbidelli, a na trzecią wspiął się Francesco Bagnaia. Alex Marquez miał kraksę już na pierwszym okrążeniu.

Quartararo stopniowo odrabiał stratę. Uporał się po kolei z Bagnaią, Morbidellim i na czwartym okrążeniu odebrał prowadzenie Millerowi. 22-latek zaczął odjeżdżać rywalom i podczas dziewiątego okrążenia pobił wyścigowy rekord toru należący do Marca Marqueza, wykręcając 1.37,700. W międzyczasie upadki zaliczyli Brad Binder, Alex Rins i Enea Bastianini.

Trochę za połową dystansu tempo Quartararo dramatycznie spadło. Reprezentant Yamahy szybko spadł z prowizorycznego podium, a w ciągu pięciu kolejnych okrążeń wypadł poza czołową dziesiątkę.

Miller niezagrożony dojechał do mety. Jeździec z Townsville wygrał w MotoGP po raz pierwszy od czerwca 2016 roku, kiedy to był najlepszy w Assen TT. To dopiero drugi triumf Australijczyka w królewskiej klasie.

Bagnaia po słabym początku - spadł nawet za Aleixa Espargaro - wziął się do pracy w drugiej połowie rywalizacji. Przez chwilę wydawało się, że spróbuje dogonić zespołowego kolegę Millera, ale Włoch zadowolił się drugą pozycją. Podium uzupełnił jego rodak - Morbidelli.

Na czwartej pozycji, najlepszej w sezonie 2021, dojechał Takaaki Nakagami. Trochę ponad sekundę za Japończykiem na mecie stawił się mistrz świat Joan Mir. Aleix Espargaro zamienił ósme pole startowe na szóste miejsce.

Nieźle spisał się powracający po kontuzji Marc Marquez. Hiszpan ukończył wyścig w Jerez jako dziewiąty, za Maverickiem Vinalesem i Johannem Zarco. Quartararo ostatecznie przeciął linię mety dopiero jako trzynasty. Valentino Rossi ponownie bez punktów - siedemnasta pozycja.

W punktacji sezonu na czele jest Bagnaia [66] przed Quartararo [64] i Vinalesem [50]. Dzisiejszy zwycięzca - Miller - jest szósty [39].

Grand Prix Hiszpanii: