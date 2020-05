Petrucci pomyśli o WSBK

Reprezentant fabrycznego zespołu Ducati zastanawia się nad dołączeniem do WSBK w dalszej przyszłości.

Petrucci startował m.in. w Superstock 1000 Cup, gdzie został wicemistrzem w sezonie 2011. W tym samym roku zdobył również tytuł w mistrzostwach Włoch Superstock 1000. Te wyniki sprawiły, że odezwał się do niego zespół Ioda CRT z propozycją startów w MotoGP. I tak rozkręciła się jego kariera.

Włoch, szósty w sezonie MotoGP 2019, zapewnia, że jeszcze nie pokazał swojego pełnego potencjału.

- Wielokrotnie powtarzałem, że nie wypełniłem jeszcze swojego zadania w MotoGP. Czuję, że mogę to zrobić lepiej - powiedział Petrucci.

- Natomiast kiedy odniosę wrażenie, że w MotoGP nie ma dla mnie miejsca, pomyślę o WorldSBK. Wcześniej jednak chcę rzucić sobie wyzwanie i poznać swój limit - dodał.

W zeszłym roku świętował jedyne jak do tej pory zwycięstwo w MotoGP, triumfował w domowym GP Włoch.

Przyznał również, że ciężko mu przetrzymać obecny okres zawieszenia.

- (Po przebudzeniu) pierwsza myśl to śniadanie, a potem kilka godzin z rowerem na trenażerze. Następnie biorę telefon i szukam dobrych wiadomości, aby dowiedzieć się, kiedy możemy wrócić do normalnego życia. Coraz trudniej będzie z tym powrotem. Trenuję, ale trudno jest zrozumieć nasz poziom kondycji, ponieważ nie możemy jeździć na motocyklu. Nigdy nie miałem dwumiesięcznego przestoju. Kiedy wszystko się skończy, zamiłowanie do motocykla będzie jeszcze większe.

Kontrakt Petrucciego z Ducati wygasa po sezonie 2020. Negocjacje w sprawie kontynuowania współpracy jeszcze nie ruszyły.