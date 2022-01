Joan Barreda, reprezentant wspieranego przez Motul zespołu Monster Energy Honda, był zdecydowanie najszybszy na czwartym etapie Dakaru 2022. Portugalczyk wysunął się na prowadzenie od 158 kilometra.

Honda ma w środę duże powody do zadowolenia. Drugi czas na najdłuższym odcinku specjalnym rajdu, liczącym 436 kilometrów uzyskał kolejny z zawodników ich ekipy - Pablo Quintanilla. Był 4.37 za Barredą.

Niespodziankę sprawił debiutujący w rajdzie Danilo Petrucci. Były zawodnik MotoGP notował najlepsze rezultaty do 120 kilometra. Na mecie skompletował trójkę (+6.53). Niestety już nie liczy się w generalce po problemach technicznych na drugim etapie, którego nie ukończył.

Usatysfakcjonowana z pewnością jest też fabryczna ekipa Sherco, wspierana przez firmę Motul. Jej reprezentanci uplasowali się na czwartej i piątej pozycji: Rui Goncalves (+7.59) i Lorenzo Santolino (+8.56).

Luciano Benavides był szósty (+9.55). Sam Sunderland zajął siódme miejsce (+10.15) i utrzymał prowadzenie w rajdzie. Dziesiątkę skompletowali: Walkner (+11.45), Brabec (+12.34) i Svitko (+13.3).

W czołowej grupie zabrakło tym razem fabrycznych zawodników Yamahy. Adrien van Beveren był najwyżej sklasyfikowanym z reprezentantów japońskiego producenta. Miał dwunasty czas (+15.05). Francuz, który po wtorku był zaledwie kilka sekund za liderem w klasyfikacji generalnej, spadł na trzecie miejsce (+4.54). Trzy minuty do Sunderlanda traci Matthias Walkner.

Nie zadziałała wczorajsza taktyka Daniela Sandersa. Australijczyk był w drodze po triumf na trzecim etapie, ale odpuścił w końcówce, aby dziś nie otwierać trasy. Ruszał do rywalizacji jako piąty, ale na 314 kilometrze jego strata do wirtualnego lidera wynosiła już ponad dwanaście minut, a na mecie wzrosła do piętnastu. Wczorajszy zwycięzca Joaquim Rodrigues, w środę zakładał ślad, a trudy nawigacji widoczne są po jego wyniku, o trzydzieści minut gorszym od Barredy.

31 Konrad Dąbrowski był dziś najszybszym z polskich motocyklistów (+28.03). Maciej Giemza zajął 39 miejsce (+33.03).

Etap 3: Motocykle

1.Joan Barreda Honda CRF450 Rally

2.Pablo Quintanilla Honda CRF450 Rally +4.37

3.Danilo Petrucci KTM 450 Rally Factory Replica +6.53

4.Rui Gonçalves Sherco 450 SEF Rally +7.59

5.Lorenzo Santolino Sherco 450 SEF Rally +8.56

6.Luciano Benavides Husqvarna 450 Rally Factory Replica +9.55

7.Sam Sunderland Gas Gas 450 Rally Factory Replica +10.15

8.Matthias Walkner KTM 450 Rally Factory Replica +11.45

9.Ricky Brabec Honda CRF450 Rally +12.34

10.Štefan Svitko KTM 450 Factory Rally Replica +13.3

...

31.Konrad Dąbrowski KTM 450 Rally Replica +28.03

39.Maciej Giemza Husqvarna FR 450 +33.03





Po etapie: 1. Sunderland, 2. Walkner +3, 3. Van Beveren +4.54, 4. Santolino +10.28, 5. Quintanilla +11.13, 6. Barreda +13.12, 7. Howes +15.16, 8. Sanders +17.7, 9. Svitko +20.42, 10. Benavides +25.12, Giemza, Dąbrowski