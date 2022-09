Wyniki światowej ankiety MotoGP

Globalna ankieta wśród fanów MotoGP, na zlecenie serii została przeprowadzona przez Motorsport Network, a jej wyniki przeanalizowała firma Nielsen Sports.

Czternaście edycji językowych Motorsport.com zebrało dane ze 179 krajów.

Wyniki pokazują, że MotoGP zbudowało bardzo lojalną bazę kibiców - ponad 82% fanów śledzi ten sport od ponad sześciu lat, co jest najwyższym rezultatem spośród wszystkich serii badanych w programie Motorsport Network „Global Fan Survey”, a ponad 82% kibiców ogląda ponad 15 wyścigów w każdym sezonie.

Dane pokazują, że MotoGP przyciąga nowe fanki, z których jedna trzecia śledzi ten sport od mniej niż pięciu lat. Respondentki były również znacznie młodsze od swoich kolegów - 56% kobiet było w wieku 16-34 lat, podczas gdy grupa mężczyzn w tym wieku to 40%.

- Globalna ankieta dla fanów MotoGP, przeprowadzona we współpracy z Motorsport Network, była wierna swojej nazwie - ponad 109 000 fanów ze 179 krajów poświęciło swój czas na jej wypełnienie - powiedział Carmelo Ezpeleta, dyrektor Dorna Sports. - Nie moglibyśmy być bardziej dumni z tego odzewu, ani z wielu odpowiedzi, których udzielili. Mamy prawdziwie globalną i pełną pasji rzeszę kibiców. Mówiąc wprost, poprosiliśmy fanów o udzielenie odpowiedzi w ankiecie, a oni to zrobili. Jesteśmy dumni, że wspierają ważne inicjatywy, które już realizujemy, takie jak początek naszej nowej ery stosowania paliw bezemisyjnych od 2027 roku. Cieszymy się również z tak dużego zainteresowania ze strony kluczowych grup demograficznych, takich jak rosnąca grupa kobiet interesujących się MotoGP. Naszym celem jest otwarcie drzwi do naszego sportu tak szeroko, jak to tylko możliwe.

- Jesteśmy szczególnie zadowoleni, ponieważ wyniki pokazują wyraźny potencjał i wyznaczają nam cele do zdefiniowania naszych kolejnych kroków, aby uczynić ten sport jeszcze lepszym - podkreślił.

Włochy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania i Stany Zjednoczone przodują w liczbie odpowiedzi. Publiczność europejska stanowiła 65% całości, 19% pochodziło z Azji, a 13% z obu Ameryk. MotoGP cieszy się bardzo lojalną publicznością, szczególnie w Europie i regionie Azji i Pacyfiku, gdzie ponad 65% fanów śledzi ten sport od ponad 10 lat, a ponad 80% od sześciu lat lub dłużej.

Panujący mistrz świata Fabio Quartararo został uznany za najpopularniejszego zawodnika MotoGP. Wśród kobiet zainteresowanie jego osobą wzrosło do 56%, szczególnie wśród tych w wieku 16-34 lat.

Drugim najpopularniejszym motocyklistą jest Marc Marquez. Podobnie jak Quartararo, jego poparcie jest większe wśród kobiet, a wśród kibiców w wieku 24-35 lat zajmuje on pierwsze miejsce.

Włoch Francesco Bagnaia zajmuje trzecie miejsce pod względem popularności wśród fanów na całym świecie, a Australijczyk Jack Miller jest czwarty.

Monster Energy Yamaha MotoGP i Ducati Lenovo Team zostały uznane za ulubione zespoły. Repsol Honda zajęła trzecie miejsce pod względem popularności i była preferowanym wyborem wśród kobiet.

Fani określili w ankiecie pięć najważniejszych atrybutów marki MotoGP: Ekscytujące, konkurencyjne, zapewniające zabawę, światowej klasy i nieprzewidywalne, przy czym 94% fanów stwierdziło, że sport ten zapewnia ekscytujące wyścigi, 79% określiło go jako najbardziej pasjonujące wyścigi na świecie, a 71% stwierdziło, że charakteryzuje się on pionierską technologią.

Inne kluczowe wnioski

Fani MotoGP chętnie przyjeżdżają na wyścigi - ponad 40% zasiadało na trybunach w ciągu ostatnich pięciu lat. 24% z nich wybrało się w podróż, aby obserwować zawody poza granicami swojego kraju. Ponad 60% wszystkich respondentów uważa GP Włoch na torze Mugello za najważniejszy wyścig w kalendarzu. Prawie trzy czwarte wszystkich fanów jest zdania, że MotoGP powinno mieć więcej niż 19 rund w sezonie.

Badanie dotyczyło również platform medialnych i sposobu, w jaki fani konsumują ten sport. Na całym świecie ponad 82% z nich ogląda 15 lub więcej wyścigów rocznie, a telewizja nadal jest liderem, jako główne źródło do śledzenia zawodów.

Poza weekendem wyścigowym media społecznościowe i strony internetowe poświęcone sportom motorowym stają się najczęściej używanymi platformami informacyjnymi. Podczas weekendu wyścigowego Instagram jest najczęściej używaną platformą mediów społecznościowych.

Jeśli chodzi o format sportowy i ewentualne przyszłe zmiany, fani zdecydowanie popierają wprowadzenie zasad mających na celu zrównoważenie wyników mniej konkurencyjnych producentów

Pełne wyniki ankiety