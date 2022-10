Audi R8 GT żegna silnik V10

W porównaniu z R8 V10 performance RWD o mocy 570 KM, który to model został bazą dla drugiej edycji R8 GT, Audi Sport GmbH zwiększyło osiągi nowego modelu specjalnego, by zrównać je z wersją quattro. Konkretnie oznacza to: moc 620 KM z 10 cylindrów o pojemności skokowej 5,2 litra oraz moment obrotowy 560 Nm dostępny w przedziale od 6200 do 7000 obr/min. W rezultacie, nowe R8 GT przyspiesza do 100 km/h w 3,4 sekundy, osiąga granicę 200 km/h w zaledwie 10,1 sekundy i osiąga prędkość maksymalną do 320 km/h.

Inna kluczowa różnica: nowa siedmiobiegowa dwusprzęgłowa automatyczna skrzynia biegów z jeszcze szybszym czasem zmiany biegów. Dzięki zmienionemu przełożeniu i związanej z tym wyższej prędkości, nowa skrzynia biegów daje jeszcze bardziej imponujące przyspieszenie na wszystkich biegach. Poza tym, tylko dla R8 GT zarezerwowano ekskluzywny element stylistyczny: czarny kolektor dolotowy.

Nowy tryb jazdy Torque Rear

Audi Sport GmbH produkuje nowe R8 GT w dużej mierze ręcznie, w zakładzie w Böllinger Höfe. Teraz, model ten po raz pierwszy został wyposażony w tryb jazdy Torque Rear. Poślizg tylnej osi jest kontrolowany przez system kontroli trakcji (ASR) - część systemu ESC. W danych ASR zapisanych jest siedem krzywych charakterystycznych, oferujących różne poziomy wspomagania. Poziom 1 pozwala na mały poślizg, podczas gdy poziom 7 pozwala na duży poślizg. Żądany poziom przesyłu momentu obrotowego na tylną oś można ustawić, obracając przełącznik na kierownicy. Funkcja ta umożliwia dobranie odpowiedniego dla kierowcy momentu obrotowego - w miarę rozwoju umiejętności jazdy lub zmiany warunków drogowych. Biorąc pod uwagę te czynniki oraz informacje z czujników prędkości kół, kąta skrętu kierownicy, położenia pedału przyspieszenia i wybranego biegu, jednostka sterująca silnika dozuje przepływ mocy na oś tylną.

Mniej znaczy więcej

Cała seria zmian i udoskonaleń zaowocowała zmniejszeniem masy tego samochodu o około 20 kilogramów w porównaniu z R8 Coupé V10 performance RWD - do łącznej wagi 1570 kilogramów. Kluczową rolę w redukcji masy odgrywają ekskluzywne 20-calowe, 10-ramienne felgi kół, na które można nałożyć wyczynowe opony Michelin Sport Cup 2. Lekkie, kute felgi wzorowane są na tych stosowanych w modelach Audi ze świata sportów motorowych. Niezwykle wydajny układ hamulcowy z ceramicznymi tarczami będący standardowym wyposażeniem R8 GT, pozwala dodatkowo zaoszczędzić na masie. Do tego dochodzą kubełkowe fotele R8 i wyczynowe, sportowe zawieszenie ze stabilizatorem poprzecznym przedniej osi wykonanym z CFRP - tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym. Element ten, wraz z dwoma łącznikami drążka stabilizatora wykonanymi z anodowanego na czerwono aluminium, zmniejsza masę, zwiększając jednocześnie dynamikę trzymania się drogi i pokonywania zakrętów. Jeszcze bardziej sportowe zawieszenie R8 GT typu coilover jest dostępne jako opcja. Pozwala to na indywidualne dopasowanie pozycji oraz poziomu ugięcia i odbicia amortyzatorów R8 GT. Klienci odbierający R8 GT otrzymują instrukcję regulacji i odpowiednie narzędzia.

Wygląd odpowiadający statusowi

By odróżnić Audi R8 V10 GT RWD od innych członków rodziny R8, nowy model specjalny wyposażony jest w ekskluzywne dodatki. Pierwszym elementem wyróżniającym jest czarny napis "R8 GT" z tyłu. Wszystkie inne emblematy są w kolorze czarnym. Dzięki opracowanemu w tunelu aerodynamicznym pakietowi Carbon Aerokit o wysokim połysku, samochód generuje lepszą stabilność podczas jazdy, a co za tym idzie również wyższą prędkość w zakrętach. W skład pakietu Carbon Aerokit wchodzą następujące elementy: przedni splitter, nakładki aerodynamiczne, fartuchy boczne z osłonami, elementy zmniejszające współczynnik oporu powietrza cW po bokach tylnego zderzaka, dyfuzor oraz tylny spojler na wygiętym ramieniu typu „gęsia szyja”. Ten ostatni element zapewnia optymalny przepływ powietrza pod spojlerem, a tym samym poprawia efektywność aerodynamiczną.

Nowe R8 GT zachowało styl swojego poprzednika i dostępne jest przede wszystkim w matowym, szarym kolorze Suzuka Gray. Alternatywnie dostępne są kolory: czerwony metaliczny Tangorot Metallic i szary metaliczny Daytona Gray Metallic.

Patrząc do wnętrza nowego modelu, zauważyć można, że Audi Sport GmbH oddaje hołd pierwszemu R8 GT z 2010 roku. We wnętrzu dominują dwa kolory: czerń i czerwień. Czerwone są również pasy bezpieczeństwa – dostępne w tym kolorze tylko w R8 GT sprzed 12 lat. Na dywanikach i na kubełkowych fotelach R8 umieszczono symbole modelu specjalnego w kolorze czarnym i czerwonym. Największą jednak atrakcją tej wersji jest to, że klienci mogą znaleźć indywidualny numer swojego R8 GT na środku lekko matowej, otoczonej karbonowym wykończeniem dźwigni zmiany biegów.

Nowe Audi R8 Coupé V10 GT RWD powstanie w limitowanej liczbie 333 sztuk.

informacja prasowa

