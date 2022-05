Skoda Afriq - ósmy samochód studencki Skody ujrzał światło dzienne. Ta spektakularna rajdowa wersja Skody Kamiq pewnie wyraża swoje sportowe geny. Po raz pierwszy miejski SUV Skody posłużył jako podstawa dla samochodu koncepcyjnego. Auto jest wyposażone w silnik 2.0 TSI z napędem 4x4, znany z modelu Octavia. Generuje on 190 KM mocy i charakteryzuje się maksymalnym momentem obrotowym 320 Nm. Model Afriq, który nawiązuje do legendarnego Rajdu Dakar, posiada innowacyjny generator wody pitnej, pozyskujący ją z wilgotnego powietrza.

Dla studentów udział w projekcie stanowi wyjątkową okazję do wykorzystania wiedzy teoretycznej i zastosowania jej w praktyce. Mogą oni doskonalić swoje umiejętności pod czujnym okiem ekspertów ze wszystkich działów Skoda Auto. Kreatywne pomysły, które powstają w ramach Akademii Skody wnoszą powiew świeżości do branży motoryzacyjnej, wzbogacając ją o nowe rozwiązania.

Zainspirowany Skodą Fabia Rally2 evo, ósmy studencki samochód koncepcyjny już przy pierwszym wrażeniu prezentuje prawdziwy styl znany dla sportów motorowych. 25 uczniów ze Szkoły Zawodowej Skody Auto, którzy byli odpowiedzialni za powstanie samochodu, zaprojektowało go wspólnie z zespołem Skoda Design. Dynamiczny wygląd modelu Afriq podkreślają także 15-calowe felgi „OZ Racing”. Nazwa rajdowego pojazdu nawiązuje do legendarnego Rajdu Dakar, który przez wiele lat prowadził przez bezdroża kontynentu afrykańskiego. Afriq to także trafny wybór z innego powodu - od początku tego roku Skoda Auto odpowiada za działalność Grupy Volkswagen w Afryce Północnej.

Dwudrzwiowy model

W przeciwieństwie do oryginalnego modelu Kamiq, na którym bazuje samochód koncepcyjny, Skoda Afriq jest modelem dwudrzwiowym. Aby usztywnić nadwozie, uczniowie zespawali dwoje tylnych drzwi i połączyli je bezpośrednio z klatką bezpieczeństwa zaprojektowaną specjalnie dla pojazdu. Podobnie jak w modelu Fabia Rally2 evo, klapa wentylacyjna jest zintegrowana z dachem. Tylny spojler również pochodzi z odnoszącego sukcesy samochodu rajdowego z Mladej Boleslav. Inne podobieństwa do rajdowej Skody Fabii obejmują m.in. dodatkowe reflektory z przodu pojazdu. Skoda Afriq ma 4362 mm długości, 1870 mm szerokości i 1570 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2649 milimetrów, a prześwit 190 milimetrów.

Kubełkowe fotele, pasy bezpieczeństwa i kierownica ze Skody Fabia Rally2 evo

Przy kompletowaniu wyposażenia samochodu, uczniowie skorzystali z pomocy ekspertów ŠKODA Motorsport. Sportowe fotele kubełkowe, sześciopunktowe pasy bezpieczeństwa oraz kierownica i deska rozdzielcza zostały zaczerpnięte bezpośrednio ze ŠKODY FABIA Rally2 evo. Żaden samochód rajdowy nie jest pozbawiony klatki bezpieczeństwa – Afriq jest wyposażony w jednostkę zbudowaną na zamówienie, korzystającą z systemu gaśniczego zainstalowanego za siedzeniem pasażera. Dysze wylotowe środka gaśniczego rozmieszczone są w całym wnętrzu.

190-konny silnik i 320 Nm maksymalnego momentu obrotowego

W modelu Afriq uczniowie połączyli komponenty techniczne Skody Kamiq, która była używana jako podstawa auta, Skody Octavii i modelu rajdowego Skoda Fabii Rally2 evo. Nadwozie pochodzi z modelu Kamiq, a rajdowa Fabia dostarczyła wiele komponentów, szczególnie we wnętrzu. Układ napędowy Skody Octavii 4x4 zapewnia moc ósmemu studenckiemu samochodowi – 7-biegowa skrzynia DSG rozdziela dostępne dla kierowcy 190 KM mocy na wszystkie cztery koła. Dzięki temu Skoda Afriq idealnie nadaje się do jazdy w terenie. Układ wydechowy został również specjalnie zmodyfikowany.

Woda pozyskiwana z powietrza

Pod okiem ekspertów uczniowie ze Szkoły Zawodowej Skody wyposażyli model Afriq w innowacyjny generator wody pitnej firmy Watergen. Rajdowy pojazd, nawiązujący do legendarnego Rajdu Dakar, może zapewnić swoim pasażerom czystą i schłodzoną wodę pitną, kiedy tylko tego potrzebują. Dzięki opatentowanemu procesowi Watergen uzyskuje wodę z wilgotności powietrza, co pozwala wytwarzać ją nawet na pustyni. Instalując jednostkę w modelu Afriq, Skoda Auto podnosi świadomość tej technologii, która może pomóc w zwalczaniu niedoborów wody w regionach pustynnych. Ponadto eliminacja konieczności stosowania jednorazowych butelek zmniejsza ilość odpadów z tworzyw sztucznych.

Cztery miesiące budowy, 2000 godzin pracyamiq zostało zasadniczo przeprojektowane – tylne drzwi miejskiego SUV-a zespawano, a błotniki, nadkola i zderzaki dwudrzwiowego Afriq powiększono. Dodatkowo wzmocniono zawieszenie. Czasochłonna była także adaptacja wymagana do zainstalowania napędu na cztery koła, przejętego z modelu Octavia. Podobnie jak w poprzednich latach, dostosowania strukturalne nadwozia okazały się szczególnie złożone – uczniowie musieli wyrównać nadwozie, zmienić kształt wszystkich krawędzi pojazdu i wypełnić wszystkie łączenia, aby nadwozie ukształtować.

Ścisła współpraca z działem Skoda Motorsport

Oprócz sztabu inżynierów i pracowników z działów rozwoju technicznego, projektowania i produkcji, uczniowie otrzymali również wsparcie od ekspertów z zespołu Skoda Motorsport. Biorąc pod uwagę, że prototypowa Skoda Afriq jest zaprojektowana jako pojazd rajdowy, dział Skoda Motorsport był bardziej zaangażowany w rozwój tego modelu, niż kiedykolwiek wcześniej w historii projektu samochodu studenckiego Skoda. Eksperci marki podzielili się swoją wiedzą techniczną z uczniami i dostarczyli im niezbędny sprzęt. Zapewnili m.in. dodatkowe reflektory, a także wentylację i tylną klapę ze zintegrowanym spojlerem ze Skody Fabii Rally2 evo. Dzięki współpracy na pokładzie można znaleźć kilka innych elementów z Fabii Rally2 evo, w tym dwie kamery z mikrofonami, kierownicę, deskę rozdzielczą, sześciopunktowe pasy bezpieczeństwa i specjalne fotele sportowe.

