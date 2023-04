Pierwsze rozstrzygnięcia w Mistrzostwach Mechaników

Trwa Poznań Motor Show, najważniejsze targi motoryzacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach tego wydarzenia w czwartek rozpoczęły się finały Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników.

Mistrzostwa Mechaników to niezwykłe przedsięwzięcie stawiające na rozwój i edukowanie młodych mechaników oraz zawodowców. W tym roku ma miejsce XII edycja tego edukacyjno-społecznego projektu, który od lat angażuje się we wspieranie uczniów szkół technicznych i zawodowych.

Uczestnicy biorą udział w konkurencjach pod okiem organizatorów, Partnerów wydarzenia oraz gwiazd polskich gwiazd sportów motorowych: Kuby Przygońskiego, Mikołaja Marczyka i Kajetana Kajetanowicza.

Pierwszego dnia partner strategiczny PLATINUM ORLEN OIL przygotował dla uczestników, aż 3 konkurencje, który obejmował następujący zakres wiedzy: o płynach do chłodnic, olejach do silników spalinowych oraz olejach do silników z napędem hybrydowym.

- Dzisiejszy dzień uważam za bardzo udany. Po raz pierwszy ORLEN OIL wziął udział w kategorii Elektromobili. Uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani i poprawnie odpowiadali na pytania i mają szeroką wiedzę w tym zakresie - powiedziała Grażyna Ciepiela-Składzień, Dział Strategii Produktu ORLEN OIL, egzaminator jednej z kategorii podczas Mistrzostw Mechaników.

W czwartek gościem wydarzenia był Ambasador PLATINUM ORLEN OIL - Kuba Przygonski, który również przygotował swoją konkurencję dotyczącą skrzyń biegów. Zadaniem było omówienie rodzajów przekładni (cywilnych, sekwencyjnych i kłowych) oraz wskazanie różnic, wad, zalet, poszczególnych typów. Przygoński stawiał przede wszystkim na edukowanie uczestników i poszerzanie ich wiedzy, a nie tylko na egzaminowanie. Nagrodą specjalną w tej kategorii był miesięczny staż w zespole mechaników Kuby Przygońskiego, który wywalczył Jędrzej Wieteska z Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi.

Wyniki pierwszego dnia mistrzostw:

Elektromobilni

1. Oliwer Jeger i Piotr Żelawski

Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

2. Jakub Sikorski i Piotr Głowacki

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

3. Dominik Fic i Mateusz Kowal

Zespół szkół mechanicznych nr 1 w Krakowie

Młody Mechanik

1. Marcin Sura i Bartłomiej Wyka

Zespół Szkół Zawodowych Nr.1 Im. Henryka Dobrzańskiego "Hubal" w Bychawie

2. Hubert Bałdyga i Łukasz Bury

Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach

3. Dawid Fiedor i Krzysztof Kowalik

Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu

Mistrzostwa Mechaników to również targi Poznań Motor Show, dlatego na odwiedzających i uczestników czekały różne atrakcje. Konkurs wiedzy czy np. konkurs na symulatorach rajdowych.

Video: Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników 2023 - Dzień 1

Publikacja przygotowania przy współpracy z PLATINUM ORLEN OIL