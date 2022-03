Polestar O2 z własnym dronem

Mniej więcej dwa lata temu Polestar zaprezentowało model Precept, który był zapowiedzią przyszłego kierunku podążania marki. Ten czterodrzwiowy prototyp posłużył firmie jako inspiracja do stworzenia nowego pojazdu koncepcyjnego, w którym zastosowano ten sam język projektowania, w czteromiejscowym roadsterze. Wg nich, O2 na nowo definiuje „sportowe roadstery na miarę ery elektrycznej”.

Najprostszym i najkrótszym określeniem idei Polestara jest samochód sportowy ze składanym twardym dachem, z zachowaniem klasycznych proporcji, ale korzystający z najnowszych osiągnięć technologicznych w dziedzinie elektromobilności.

To jest „bohater dla naszej marki”, wyjaśnia prezes firmy Thomas Ingenlath. Auto jest zapowiedzią tego, co można osiągnąć dzięki wiedzy w zakresie projektowania i technologii, jaką dysponuje obecnie Polestar.

Producent opisuje O2 jako typowego roadstera nawiązującego do najlepszych tradycji tego segmentu. Został stworzony z myślą o zapewnieniu „żywych i lekkich” odczuć za kierownicą. Powinien dostarczać „uduchowionych” wrażeń z jazdy dzięki aluminiowej platformie bazującej na architekturze Polestar 5. Wydajny, elektryczny układ napędowy ma być częścią DNA pojazdu. Niestety, nie podano konkretnych danych dotyczących jego parametrów.

O2 to nie tylko przyjemność z jazdy, ale także ekologia. Wszystkie miękkie elementy wnętrza są wykonane z poliestru pochodzącego z recyklingu, podobnie jak w przypadku włókien laminowanych, pianek i kleju. W całym podwoziu zastosowano różne gatunki aluminium, również w większości otrzymane z recyklingu.

Ciekawostką koncepcyjnego roadstera jest autonomiczny dron. Umieszczono go za tylnymi siedzeniami O2. Wszystko zaprojektowano w taki sposób, aby można go było uruchomić, gdy pojazd jest w ruchu. Specjalny profil aerodynamiczny, który unosi się za siedzeniami, tworzy obszar podciśnienia, umożliwiający start i lądowanie drona w trakcie jazdy. Robot w sposób automatyczny jest w stanie podążać za autem, do maksymalnej prędkości 90 km/h. Można posłużyć się nim do filmowania np. swoich poczynań na drodze.

