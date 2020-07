Projekt studentów Skody

Studenci Akademii ŠKODY zakończyli prace nad koncepcyjnym modelem SLAVIA. Tym razem będzie to kompaktowy model SCALA, który studenci zademonstrują w wersji Spider. Pomimo współczesnej linii nadwozia i zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań pojazd nawiązuje także do historii ŠKODY, czasów, kiedy Václav Laurin oraz Václav Klement tworzyli rowery marki SLAVIA. Najnowszy koncepcyjny samochód jest siódmym modelem stworzonym przez studentów Akademii ŠKODY i zostanie zaprezentowany publiczności już za 3 tygodnie.

SLAVIA to dla ŠKODY szczególna nazwa. Nosiły ją pierwsze rowery wyprodukowane 125 lat temu przez założycieli marki, Václava Laurina oraz Václava Klementa. By upamiętnić początki ich działalności, studenci Akademii ŠKODY nadali miano SLAVIA siódmemu samochodowi, który zaprojektowali w ramach corocznego projektu. Kompaktowa SCALA została przeprojektowana oraz zmodyfikowana i stała się sportowym autem w wersji Spider.

Historyczna podróż w czasie

Koncepcja studentów nawiązuje do idei podróży w czasie. Tworząc nowe modele, nie zapominają oni o zawarciu w nich tego, co najlepsze w samochodach ŠKODY pochodzących z minionych dekad. Nazwa SLAVIA, którą nadano przeprojektowanej sportowej wersji modelu SCALA, doskonale wpisuje się w pomysł uczestników projektu. Niekonwencjonalność ŠKODY SLAVIA symbolizuje swobodę myślenia i pozytywne podejście do życia. Dzięki swojej sylwetce i niekonwencjonalnemu wnętrzu SLAVIA oferuje jeszcze intensywniejsze wrażenia z jazdy.

Szkoła talentów ŠKODY

Pierwszy pojazd koncepcyjny stworzony w ramach Akademii ŠKODY powstał 6 lat temu w Mladá Boleslav. Studenci nie tylko zaprojektowali i opracowali, ale także zbudowali pod okiem ekspertów ŠKODY spektakularny samochód koncepcyjny na bazie jednego z modeli marki. Kolejne modele studenckie świadczą o ponadprzeciętnej kreatywności i ogromnym zaangażowaniu młodego pokolenia.

Akademia ŠKODY została założona w 2013 roku. Celem projektu jest zarówno szkolenie absolwentów szkół oraz młodych specjalistów, jak i rozwój pracowników, a także menedżerów marki. Po podpisaniu umowy ze związkiem zawodowym KOVO, dotyczącej kształcenia zawodowego, sale wykładowe Akademii ŠKODY zostały zmodernizowane. Dzięki wsparciu ze strony zewnętrznej instytucji producent samochodów zainwestował w ostatnich latach ponad 300 milionów koron czeskich w projekt unowocześnienia metod szkoleniowych i modernizacji wyposażenia w Akademii ŠKODY.

Studenci Akademii ŠKODY stają przed wyjątkową szansą rozwoju, jaką niesie za sobą możliwość zaprojektowania oraz zbudowania własnego pojazdu a ich kreatywne pomysły wzbogacają markę o świeże, przyjazne dla klientów koncepcje.

informacja prasowa