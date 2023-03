Prototyp Porsche na drogach publicznych

Określenie „samochód wyścigowy dopuszczony do jazdy po drogach publicznych” stało się w ostatnich latach swego rodzaju frazesem, ale za to Porsche 962 zdecydowanie już pasuje do tego określenia.

Mowa o jednym z jedenastu prototypów 962 Grupy C zbudowanych niegdyś dla Kremer Racing. W obecnym wcieleniu został przerobiony tak, aby dopuszczono go do ruchu ulicznego, przy czym nie stracił nic z oryginalnego charakteru, a sześciocylindrowy boxer, z zachowanym wydechem z boku auta, wciąż brzmi epicko.

Sercem drogowej wersji Kremer 962CK6 jest podwójnie doładowany 3,0-litrowy silnik, o mocy 750 koni mechanicznych. W dzisiejszym świecie hipersamochodów z maszynami o mocy 2000 KM może to nie brzmieć wybitnie, ale to Porsche waży tylko około 1000 kilogramów. W specyfikacji Le Mans Group C z 1987 roku oficjalna prędkość maksymalna prototypu wynosiła 350 km/h.

Jonty Wydell z magazynu Supercar Driver miał okazję zasiąść za kierownicą i pojeździć nim w regionie Midlands w Wielkiej Brytanii, przy temperaturze poniżej zera. Jest to jeden z zaledwie 91 egzemplarzy 962 wyprodukowanych przez Porsche w okresie 1984-1991. W latach 90-tych garstka samochodów wyścigowych została przerobiona do użytku ulicznego, a słynne przykłady to Schuppan 962CR, DP Motorsports DP62s i Koenig Specials 962.

Jeśli chodzi o ten konkretny egzemplarz, to został on przystosowany do takiej jazdy przez brytyjskiego tunera BBM Sport.

962C, o którym mowa, zajął ósme miejsce podczas wyścigu 24h Le Mans w 1988 roku oraz święcił triumfy na słynnych torach, takich jak Hockenheim w Niemczech i Hungaroring na Węgrzech. Ponieważ był to przede wszystkim samochód wyścigowy, prowadzenie go po drogach publicznych jest absolutnie wymagające. Jonty Wydell mówi, że układ kierowniczy pracuje bardzo ciężko, promień skrętu określa jako straszny, podczas gdy widoczność do tyłu jest w zasadzie żadna.

BBM Sport zamontował system kontroli trakcji, aby ułatwić nieco opanowanie 962C. Jednak 750 KM trafiające na tylne koła w samochodzie tak lekkim jak Miata, podczas jazdy po wilgotnej, zimnej nawierzchni, jest niezwykle zdradliwe.

