Opóźniony z powodów pandemicznych sezon rozpocznie się w najbliższy weekend zawodami na torze w Słomczynie. Będzie to podwójna runda zarówno MPRC, jak i Mistrzostw Europy Strefy Centralnej. Na liście startowej widnieje 127 zgłoszeń, w tym 7 samochodów w najsilniejszej klasie SuperCars. Wśród nich obrońca obydwóch tytułów mistrzowskich Zbigniew Staniszewski w Fordzie Fiesta RX.

Popularny "Stanik" dysponuje w tym roku 630-konnym samochodem, którym w mistrzostwach świata 2019 roku łotewski kierowca Janis Baumanis wywalczył szóste miejsce.

- Za nami kolejne pracowite dni. Jest pozytywny młyn - powiedział Zbigniew Staniszewski. - Poniedziałek minął nam pod kątem testów na torze w Słomczynie. We wtorek zameldowaliśmy się w Wiedniu w rajdownii Manfrdea Stohla na ostatnim przeglądzie auta. W środę kilkadziesiąt kilometrów dalej na torze w Greinbach pod nadzorem austriackiego inżyniera przeprowadziliśmy ostatnie testy. W czwartek zameldowaliśmy się w kraju gdzie druga, wypoczęta ekipa mechaników zajęła się przygotowaniem Forda Fiesty do rywalizacji w Słomczynie. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Jest przedstartowy stres, ale tylko taki który mobilizuje do solidnego przygotowania się, zadbania o szczegóły. Samochód jest znakomity, poczyniliśmy nowe ustawienia. Mamy wiedzę, musimy to wszystko jeszcze umiejętnie poukładać.

- Cieszy mnie obecność siedmiu samochodów klasy supercars na starcie sezonu - dodał. - Znamy swoją wartość i nie boimy się rywalizacji z nimi. Cel jest tylko jeden. Interesują mnie najwyższe stopnia podium zarówno w Polsce jak i Europie Centralnej. Biorąc pod uwagę potencjał samochodu, zaangażowanie najlepszych ludzi w Polsce, zaplecze części i przede wszystkim nasze doświadczenie, wynik inny niż obrona tytułów będzie porażką. Najwięcej zależeć będzie teraz od kierowcy:) Na szczęście jestem po wielu sesjach treningowych na warmińskich szutrach. Czuję się rozjeżdżony i nie mogę doczekać się pierwszego biegu eliminacyjnego w sobotni poranek. Zawody zostaną rozegrane w obecności kibiców, którzy zajmą 25% pojemności toru. Zapraszam więc na weekend do Słomczyna.

informacja prasowa