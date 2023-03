Rywalizacja w tegorocznym Qatar International Baja została zainagurowana w czwartek od dziewięciokilometrowego prologu. Trasę próby wyznaczono w pobliżu bazy rajdu zlokalizowanej w mieście Lusajl.

Polacy na początku imprezy udanie zaakcentowali swoją obecność w samochodowej oraz motocyklowej stawce.

Krzysztof Hołowczyc i Łukasz Kurzeja tuż przed swoim drugim występem w sezonie 2023 zapowiadali, że przycisną zdecydowanie bardziej niż podczas lutowego Saudi Baja i faktyczne już od samego startu rajdu narzucili mocne tempo.

- To nasz drugi rajd w tym sezonie i kolejna okazja do rywalizacji na najwyższym światowym poziomie - powiedział Hołowczyc. - W poprzedniej rundzie ostatecznie zajęliśmy trzecie miejsce, co dało nam cenne punkty. Teraz mając już pierwsze doświadczenia z nowym samochodem zamierzamy pojechać naprawdę szybko. Pustynia będzie wymagała od nas nie tylko prędkości, ale także dobrej nawigacji.

Załoga jedynego w stawce Mini John Cooper Works Plus na prologu wykręciła drugi czas. Polaków pokonał jedynie Nasser Al-Attiyah pilotowany przez Mathieu Baumela. Kierowca Toyoty Hilux, lider pucharu, dla którego to domowy rajd, był szybszy o niespełna pięć sekund.

Trójkę skompletowali Denis Krotov i Konstantin Zhiltsov (Toyota Hilux) (+12,92). Nieco ponad siedem sekund za oesowym podium znaleźli się Guoyu Zhang i Oriol Mena (Baic Orv Bj40).

Tuż przed rajdem Al-Attiyahowi wpadła jeszcze kara w wysokości 2500 euro za nieobecność na konferencji prasowej, bez wcześniej złożonego wniosku o zwolnienie z obowiązków medialnych. Sankcja pozostaje w zawieszeniu do końca roku, pod warunkiem, że weźmie udział w jednym ze szkoleń dla sędziów organizowanych przez krajową federację sportów motorowych QMMF.

Rashid Juma Al-Muhannadi, którego pilotuje Szymon Gospodarczyk był dwunasty w T3, a Hamad Nasser Al Harbi, z którym jedzie Marcin Pasek, czternasty. Najlepiej w tej grupie spisali się Mshari Al Thefiri i Oriol Vidal Montijano.

Konrad Dąbrowski zaczął ściganie od najlepszego rezultatu pośród motocyklistów. Reprezentant polskiej ekipy Duust Diverse Racing, zasiadający na KTM’ie 450 Rally, pokonał takich zawodników jak Robert Wallace (+31,8s) oraz Paolo Lucci (+33,1s). Joanna Modrzewska była niespełna dwie minuty za Dąbrowskim (różnice czasowe bez współczynnika x8).

Po dzisiejszej ceremonii startu i wieczornym wyborze pozycji startowych, konkretna walka z katarskimi bezdrożami rozpocznie się jutro. W piątek na uczestników rajdu czekają dwa odcinki specjalne, każdy liczący nieco ponad 120 kilometrów. Na sobotę natomiast przygotowano bliski 240-kilometrową próbę, podzieloną na cztery sekcje.

