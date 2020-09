Trasę odcinka Drawsko Pomorskie będą otwierali Kuba Przygoński i Timo Gottschalk. Załoga Orlen Team rozpoczęła rajd od czwartego czasu na piątkowym odcinku kwalifikacyjnym.

- Prolog był bardzo intensywny. Straciliśmy troszkę na prostej z kałużami, gdzie było straszne błoto i samochód nie przyspieszał - mówił Kuba Przygoński. - Przed nami jutro dwa razy prawie dwieście kilometrów, co będzie stanowiło wyzwanie i fizyczne i to, żeby po prostu wytrzymać to tempo.

Przygoński za sobą jutro na trasie będzie miał Michała Małuszyńskiego i Krzysztofa Hołowczyca. Następnie do rywalizacji ruszą Nasser Al-Attiyah, Stephane Peterhansel, Bernhard Ten Brinke, Martin Prokop, Paweł Molgo, Gerard Farres Guell oraz Marek Goczał.

Sobota, 5 września

06.45 Re-start 1 etapu rajdu - Miasteczko Rajdowe Szczecin - Lotnisko Szczecin-Dąbie

08:20 OS-2 DRAWSKO POMORSKIE, 190 km = Poligon Drawsko Pomorskie

12:05 Serwis B - Miasteczko Rajdowe Drawsko Pomorskie - Drawsko Pomorskie ul. Toruńska

14:00 OS-3 DRAWSKO POMORSKIE, 190 km - Poligon Drawsko Pomorskie

17:55 Serwis C - Miasteczko Rajdowe Drawsko Pomorskie - Drawsko Pomorskie ul. Toruńska

21:00 Meta 1 etapu rajdu - Miasteczko Rajdowe Szczecin - Lotnisko Szczecin-Dąbie

Niedziela, 6 września

08.00 Start 2 etapu rajdu - Miasteczko Rajdowe Szczecin - Lotnisko Szczecin-Dąbie

08:50 OS-4 SZCZECIN-DOBRA, 18,40 km - Szczecin Krzekowo-Bezrzecze, Dobra

09:20 OS-5 LUBIESZYN-DOBRA, 10,25 km - Lubieszyn, Dobra

10:25 Serwis D - Miasteczko Rajdowe Szczecin - Lotnisko Szczecin-Dąbie

12:10 OS-6 SZCZECIN-DOBRA, 18,40 km - Szczecin Krzekowo-Bezrzecze, Dobra

12:40 OS-7 –LUBIESZYN-DOBRA, 10,25 km - Lubieszyn, Dobra

14:30 Ceremonia podium - Miasteczko Rajdowe Szczecin - Lotnisko Szczecin-Dąbie

15:15 Meta rajdu - Miasteczko Rajdowe Szczecin - Lotnisko Szczecin-Dąbie