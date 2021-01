Chwietczuk, Kempa - i teamy WRC?

Rajd zaplanowano 13 lutego - dwa tygodnie przez fińską rundą mistrzostw świata.

- Nie możemy jeszcze potwierdzić żadnych zgłoszeń z WRC, ale nadzieje są duże - mówi dyrektor zawodów, Marko Koosa. - Nasz rajd odbywa się dwa tygodnie przed mistrzostwami świata w Laponii. Jeżeli utrzymają się dobre warunki, byłaby to świetna okazja do testów dla zespołów WRC. Istnieją duże szanse, że zatrzymają się u nas europejskie teamy, jadące do Finlandii.

Po Mikołaju Kempie i Marcinie Szei (Fiesta Proto), na wirtualną listę trafiła dzisiaj druga polska załoga - Adrian Chwietczuk i Jarosław Baran w Fabii R5 z Hołowczyc Racing. To pierwsza pozycja w klasie EMV2. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 lutego.