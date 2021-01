Pierwsza runda sezonu, do której trzeba podejść z pokorą, znana jest ze swoich zmiennych warunków oraz zaskakujących wyników, a każda załoga musi spodziewać się nieoczekiwanego, przemierzając trudne odcinki specjalne w Alpach Wysokich.

Chcąc udowodnić swoją wartość w najwyższej klasie, Teemu Suninen i Gus Greensmith poprowadzą dwie Fiesty WRC ekipy z Cumbrii, natomiast Adrien Fourmaux powalczy za kierownicą Forda Fiesty Rally2 w kategorii WRC 2.

- Nie wydaje się, aby od Rajdu Monzy minęło jakoś specjalnie dużo czasu. W tym okresie wydarzyło się jednak wiele rzeczy i cieszę się, że mamy trzy samochody gotowe do udziału w Rajdzie Monte Carlo w tym tygodniu - powiedział szef zespołu, Richard Millener.

- Przygotowania dla nikogo nie były łatwe. Ciężko pracowaliśmy, mając wsparcie FIA, Promotora WRC i ACM, aby sprostać każdemu wyzwaniu i sadzę, że wszyscy cieszą się, widząc trzy Fiesty M-Sportu na otwarciu sezonu - kontynuował. - Bez cienia wątpliwości, to jest jedno z najbardziej nieprzewidywalnych wydarzeń w kalendarzu. Rezultat jest równie trudny do prognozowania, jak i warunki. Do tego w tym rajdzie kierowca naprawdę może wykorzystać nadarzającą się szansę do pokazania, na co go stać.

- Gus i Teemu są przygotowani, a w przypadku bezproblemowego rajdu mogą sprawić kilka niespodzianek - uznał. - Gus już tu kiedyś wygrał, a Teemu ma coś do udowodnienia w Monte, będąc szybkim kierowcą na asfalcie.

- Natomiast w kategorii WRC 2 będziemy walczyli z Adrienem o zwycięstwo - podkreślił. - To jest bardzo wyrównana stawka, ale sądzę, że z Adrienem, Renaudem i Fordem Fiestą Rally2 mamy wszystko, czego potrzebujemy, aby rywalizować o pierwsze miejsce.