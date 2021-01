Rajd Szwecji uratowany?

Współwłaścicielami są Svenska Bilsportförbundet, czyli szwedzka federacja oraz prywatna firma Uvåns Näringslivscenter AB.

Chaos zapanował na początku stycznia, gdy zarząd związku odrzucił w głosowaniu propozycję zwiększenia wkładu finansowego, przeznaczanego na rajd. W konsekwencji do dymisji podał się przewodniczący Magnus Berthling, optujący za dodatkowymi pieniędzmi dla Svenska Rallyt AB.

Choć kierownictwo szwedzkiej federacji chciało początkowo doprowadzić podmiot zarządzający rajdem do bankructwa - co skutkowałoby rozwiązaniem kontraktu z promotorem WRC - udało się wypracować wstępne porozumienie. Pełniący obecnie obowiązki szefa związku - Roger Engström stwierdził, że upadek Svenska Rally AB nie jest już celem, zapewniając dołożenie wszelkich starań, by przyszłoroczna edycja imprezy nie została odwołana.

- Od momentu objęcia urzędu bardzo poważnie potraktowaliśmy tę kwestię - powiedział Engström w oficjalnym komunikacie. - Chodzi przede wszystkim o zabezpieczenie rajdu w 2022 roku. Lars Sätterberg [szef Uvåns Näringslivscenter AB] i ja odbyliśmy kilka rozmów w trakcie ostatniego tygodnia i zgodziliśmy się, iż trzeba pilnie zabezpieczyć przyszłość rajdu.

- Naszym wspólnym celem jest praca nad długoterminowym rozwiązaniem dla Rajdu Szwecji.

Szwedzka telewizja SVT informuje, że związek umorzył część długu, jaki wobec niego ma Svenska Rallyt AB. Chodzi o kwotę 750 tysięcy koron szwedzkich, czyli ponad 330 tysięcy złotych. Szacuje się, że całkowite zobowiązanie sięga blisko 900 tysięcy złotych.

Obecnie trwają poszukiwania inwestora, który jako współwłaściciel dołączy do spółki zarządzającej rajdem. Sätterberg przestrzega, że czasu nie ma zbyt wiele.

- Naprawdę brakuje nam czasu, aby mieć dobre perspektywy na edycję 2022 i rozmowy z promotorem dotyczące przedłużenia kontraktu. To kwestia kilku tygodni.

Tegoroczny Rajd Szwecji został odwołany na skutek obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. W kalendarzu 2021 nie zabraknie jednak zimowej rundy. Pod koniec lutego załogi udadzą się do Laponii, aby wziąć udział w Arctic Rally Finland.