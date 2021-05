W tym roku Hubert skorzysta z najnowszej konstrukcji Peugeota tj. modelu 208 Rally4. Auto z napędem na przednią oś daje kierowcy do dyspozycji 208 koni mechanicznych i moment obrotowy wynoszący 290 Nm. Za przeniesienie napędu odpowiada pięciobiegowa skrzynia SADEV.

Peugeot Huberta będzie przyozdobiony w barwy firmy Marten, która mocno angażuje się w rajdy samochodowe. Na biało-zielono-niebieskiej maszynie będzie można dostrzec również marki Pirelli, Intertrade i Jubi-Tom.

- Firma Marten już drugi sezon wspiera załogi rajdowe w osiąganiu coraz lepszych wyników na lokalnych i międzynarodowych oesach. Z dumą i radością chcielibyśmy zakomunikować, że do grona naszych podopiecznych dołączy w tym sezonie młodziutki, ale jakże utalentowany Hubert Laskowski. Na pewno powalczy w litewskim czempionacie i... może gdzieś jeszcze. Życzymy Hubertowi, by nasze wsparcie zaowocowało zdobyciem doświadczenie potrzebnego, by zostać Mistrzem - mówił przedstawiciel zarządu Marten Sp. z o.o.

- Dołączenie do grona kierowców wspieranych przez firmę Marten jest dla mnie bardzo dużym wyróżnieniem. Dziękuję im bardzo za zaufanie. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by nie zawieść ich oczekiwań. Dzięki nim będę mógł rozwijać się jako kierowca i mocno wierzę, że zbliżający się sezon pozwoli mi wskoczyć na jeszcze wyższy poziom – dodał Hubert Laskowski.

Przypomnijmy, że 15-letni Hubert poza startami Peugeotem 208 R2 ma już w swoim CV występ za kierownicą Skody Fabii Rally2. Podczas Tor Modlin Rally Show nieoficjalnie uzyskiwał czasy w czołówce, co przerodziło się w otrzymanie nagrody Leszek Kuzaj Flat Out Trophy.

informacja prasowa

Czytaj również: Typa postawił na Fiestę

Hubert Laskowski, Peugeot 208 Rally4 1 / 3 Hubert Laskowski, Peugeot 208 Rally4 2 / 3 Hubert Laskowski, Peugeot 208 Rally4 3 / 3