- FF-Sport - Pirelli Motorsport Polska przez ostatnich kilka lat z podziwem śledziło karierę młodziutkiego Huberta Laskowskiego. Jego starty w rajdach na Litwie, Łotwie i w Czechach oraz udział w kilku imprezach w Polsce dowiodły niezwykłego talentu i rozwagi, mimo młodego wieku. W sezonie 2021 FF-Sport - Pirelli Motorsport Polska postanowiło wesprzeć Huberta w rywalizacji na trasach oesów włączając go do programu rajdowego Pirelli. Życzymy Hubertowi samych sukcesów i zdobycia mnóstwa doświadczenia potrzebnego do rozwoju kariery - informował zarząd FF-Sport Sp. z o.o.

Hubert w swojej rajdowej karierze zaliczył już dziesięć startów. W 2019 roku został mistrzem juniorów łotewskiej serii Minirallijs. Rok później mimo problemów technicznych został piątym kierowcą mistrzostw Łotwy w stawce juniorów.

- Bardzo się cieszę, że dołączę do grona kierowców wspieranych przez markę Pirelli. W minionym sezonie miałem okazję korzystać już z opon tej marki i w porównaniu do innych, sprawdzają się rewelacyjnie. Bardzo dziękuję firmie Pirelli za zaufanie i szansę, którą mi dają. Zapewniam, że w 2021 roku dam z siebie wszystko, by dumnie ich reprezentować - komentował Hubert Laskowski.

15-latek poza startami Peugeotem 208 R2 ma już w swoim CV występ za kierownicą Skody Fabii Rally2. Podczas Tor Modlin Rally Show nieoficjalnie uzyskiwał czasy w czołówce, co przerodziło się w otrzymanie nagrody Leszek Kuzaj Flat Out Trophy.

informacja prasowa